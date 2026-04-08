Nowy robot Xiaomi. Umyje podłogi na błysk

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 6 Pro to robot sprzątający z wałkiem mopującym, a więc rozwiązaniem, które pozwala nie tylko odświeżyć, ale faktycznie umyć podłogę. Urządzenie nieźle też powinno sobie radzić na sucho, dzięki bardzo wysokiej mocy ssania.

Nowy robot Xiaomi z wałkiem mopującym. Obietnica skutecznego sprzątania

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 6 Pro to nowy topowy robot sprzątający w ofercie chińskiego producenta. Cechy charakterystyczne? Skuteczne odkurzanie dzięki mocy ssania sięgającej 30000 Pa, sprawne doczyszczanie w rogach i przy krawędziach za sprawą dwóch wysuwanych ramion ze szczotkami bocznymi oraz efektywne mycie podłóg przy użyciu wałka mopującego ze zintegrowanym skrobakiem i aplikatorem czystej wody.

Wałek mopujący to rozwiązanie, które coraz częściej trafia do robotów sprzątających, oferując zdecydowanie skuteczniejsze sprzątanie na mokro, niż ma to miejsce w przypadku padów obrotowych czy nasadek wibrujących. Dodatkowo robot Xiaomi potrafi rozpoznawać plamy i automatycznie dostosowywać parametry działania.

W kontekście higieny zaś warto wspomnieć o stacji bazowej, która nie tylko myje mopa w gorącej wodzie (85 stopni Celsjusza), ale też go suszy (w temperaturze 50 stopni Celsjusza).

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 6 Pro (fot. Xiaomi)

Nowy robot wykorzystuje również trzy kamery i LiDAR, aby sprawnie poruszać się po mieszkaniu oraz rozpoznawać i omijać przeszkody na swojej drodze. Chowana wieżyczka pozwala zmniejszyć wysokość do zaledwie 9 cm, dzięki czemu urządzenie bez problemu zmieści się pod wieloma meblami, a swoistą wisienką na torcie jest możliwość pokonywania progów o wysokości maksymalnie 4 cm.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 6 Pro w dwóch wersjach: klasycznej ze zbiornikami na wodę oraz do zabudowy z podłączeniem do systemu wodno-kanalizacyjnego (fot. Xiaomi)

Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 4 to propozycja dla mniej wymagających osób

Dla osób o nieco mniejszych wymaganiach powstał natomiast drugi z premierowych robotów – Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 4. Cechuje go moc ssania dochodząca do 10000 Pa, więc bez problemu powinien radzić sobie z kurzem i innymi zabrudzeniami, ale raczej na twardych podłogach. Ma też podwójną szczotkę główną z systemem zapobiegającym plątaniu się włosów oraz pojedynczą szczotkę boczną.

Poza odkurzaniem robot oferuje również mopowanie przy użyciu nasadki wibracyjnej, a jedno pełne ładowanie zapewnia do 3 godzin sprzątania w trybie standardowym. Do mapowania, planowania tras i omijania przeszkód wykorzystuje nawigację laserową (LDS), a ruchome zawieszenie pozwala mu pokonywać progi o wysokości do 2 cm.

Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 4 (fot. Xiaomi)

Jak na razie oba roboty są dostępne wyłącznie w Chinach, ale spodziewamy się, że trafią też do innych krajów, w tym do Polski. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 6 Pro został wyceniony na 3799 juanów (równowartość ~2015 złotych), a Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 4 – na 1699 juanów (~900 złotych).

