Nienawidzisz Exynosa? Ta wiadomość będzie dla Ciebie jak manna z nieba

Samsung od wielu lat stosuje w swoich smartfonach własne procesory Exynos. Niestety, nie cieszą się one dobrą opinią wśród wymagających użytkowników. Zapewne zatem ucieszy ich scenariusz, w którym Exynos 990 zostanie zastąpiony układem Qualcomm Snapdragon w modelu Galaxy S20 FE 4G.

Samsung, w przeciwieństwie do innych producentów, nie przeszedł całkowicie na 5G. Koreańczycy w tzw. okresie przejściowym wprowadzają na rynek swoje nowe smartfony zarówno w wersji bez, jak i z modemem 5G (zob. Galaxy A32). Tak samo jest w przypadku modelu Galaxy S20 FE. Wariant podstawowy wykorzystuje procesor Exynos 990, natomiast 5G układ Qualcomm Snapdragon 865. Wkrótce może się to jednak zmienić.

W nowym Galaxy S20 FE 4G Samsung zastąpi procesor Exynos 990 układem Qualcomm Snapdragon

Już prawie miesiąc minął od pierwszych doniesień na temat nowej wersji Galaxy S20 FE. Najnowsze informacje są jednak tak naprawdę pierwszymi, które mogą zainteresować klientów, ponieważ zapowiadają (nie)małą rewolucję.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Jeden z najbardziej wiarygodnych leaksterów, który używa nicku Ice universe, doniósł bowiem, że Samsung wkrótce zakończy produkcję ex-flagowego procesora Exynos 990, który został zastosowany w Galaxy S20 FE 4G. Jednocześnie producent nie zamierza zaprzestać sprzedaży tego smartfona, dlatego w nowej wersji zostanie on wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 865+.

W praktyce oznaczać to będzie, że model ten zaoferuje mocniejszy procesor niż wersja 5G z układem Qualcomm Snapdragon 865. Samsung nie zamierza jednak zapewnić w nim wsparcia dla obsługi sieci piątej generacji, mimo że modem 5G tak czy siak znajdzie się na jego pokładzie, bowiem odpowiada on też za wsparcie dla łączności w standardach 2G, 3G i 4G.

Niestety, na tę chwilę nie wiadomo, czy nowy Galaxy S20 FE 4G trafi do sprzedaży na wszystkich rynkach, na których dostępna jest wersja z procesorem Exynos 990, czy Samsung wprowadzi go tylko na wybrane. Prawdopodobnie przekonamy się o tym już wkrótce, ponieważ raczej wątpliwe, aby Koreańczycy zwlekali z wdrożeniem tego smartfona do sklepów.