Zabójcza promocja na Galaxy S21 Ultra! CO ZA CENA!!!

Samsung Galaxy S21 Ultra może odstraszać swoją ceną, która w przypadku najmocniejszej konfiguracji przekracza 6500 złotych. Nadarza się jednak okazja, żeby model ten kupić we wręcz niewiarygodnie niskiej cenie. Taka promocja może prędko się nie powtórzyć.

Najlepszy z tegorocznych flagowców Samsunga z serii Galaxy S21 kosztował na start od 5749 złotych od nawet 6549 złotych. Po ponad dwóch miesiącach od oficjalnej premiery widać, ze ceny się już zmieniły, a na dodatek w ostatnim czasie producent z Korei Południowej przygotował szereg promocji na najnowsze eSki.

Zabójcza promocja na Galaxy S21 Ultra w Media Expert! CO ZA CENA!!!

Cały czas trwa promocja, za sprawą której ceny smartfonów z serii Galaxy S21 zostały obniżone nawet o 500 złotych. Czy może być jeszcze taniej? Okazuje się, że jak najbardziej!

W sklepie Media Expert Samsung Galaxy S21 Ultra w konfiguracji z 12 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej jest bowiem dostępny o kolejne 500 złotych taniej, czyli za 4749 złotych! Nie przypominam sobie, żeby model ten był tak tani bez konieczności podejmowania dodatkowych kroków.

Jedyny „haczyk” jest taki, że Galaxy S21 Ultra za 4749 złotych dostępny jest tylko w srebrnej wersji kolorystycznej – czarna w tej samej konfiguracji kosztuje już 5249 złotych.

Dodatkowa promocja: kup smartfon z serii Galaxy S21 i odbierz słuchawki Galaxy Buds Pro w prezencie

Tak się składa, że to nie jedyna promocja, która skłania do zakupu Galaxy S21 Ultra i w ogóle smartfona z serii Galaxy S21. Osoby, które zdecydują się nabyć najnowszego flagowca marki Samsung do 25 kwietnia 2021 roku, będą mogły otrzymać w prezencie słuchawki bezprzewodowe TWS Galaxy Buds Pro. To atrakcyjna propozycja, bowiem standardowo kosztują one (w oficjalnej dystrybucji) od około 800 złotych w górę.

Słuchawki nie zostaną jednak od razu dodane do smartfona. Aby je otrzymać, należy do 28 kwietnia 2021 roku aktywować urządzenie (tj. włożyć do niego kartę SIM polskiego operatora) i zalogować się do aplikacji Samsung Members, a następnie wypełnić w niej (najpóźniej do 30 kwietnia 2021 roku) formularz, w którym trzeba dodać m.in. zdjęcie dowodu zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro zostaną wysłane do klienta w ciągu 14 dni roboczych.