Nowy fotel Razera zaświeci tam, gdzie wzrok nie sięga

Fotel, co do zasady, ma jedno zadanie – zadbać o to, aby siedziało się nam wygodnie. Reszta elementów stanowi miły dodatek. W tej drugiej kwestii Razer postanowił wycisnąć z prostego rozwiązania jeszcze więcej.

Specyfikacja Razer Soma Chroma RGB

Skupiając się na tym, do czego fotel został stworzony, trzeba wspomnieć najpierw o wygodzie związanej z użytkowaniem Razer Soma Chroma RGB. Oferuje on podparcie łuku lędźwiowego wraz z piankowym wypełnieniem o dwóch poziomach gęstości, co – w połączeniu z odpowiednim zakrzywieniem – pozwala uzyskać dolnej części pleców neutralną posturę zmniejszającą zmęczenie. Podparcie właściwe pleców i wypełnienie podstawy mają za zadanie przynieść ulgę przy dłuższych sesjach.

Jeżeli zależy nam na przyjęciu jeszcze bardziej wyluzowanej pozycji, zawias w tylnym podparciu umożliwia odchylenia aż o 155∘. Stabilność i solidność konstrukcji zapewnia rama ze wzmocnionej stali oraz podstawa kółek z pięcioma ramionami. Fotel rekomendowany jest dla osób o wzroście od 160 do 200 cm oraz o wadze do 150 kg.

Razer Soma Chroma RGB (źródło: Razer)

Immersja na najwyższym poziomie

Co sprawia, że Soma Chroma RGB to wyjątkowy fotel? To nie tylko pierwszy fotel Razera wyposażony w dodatkowe podświetlenie w okolicach zagłówka – całość została skalibrowana zgodnie z systemem Chroma, dzięki czemu LED-y reagują w czasie rzeczywistym na to, co dzieje się na ekranie monitora.

Technologia współpracuje obecnie z ponad 300 tytułami, m.in. 007: First Light, Battlefield 6, Diablo IV czy Euro Truck Simulator 2. W pozostałych grach możemy liczyć na oprogramowanie Razer Synapse, umożliwiające ustawienie 10 presetów pozwalających pobawić się 16,7 milionami kolorów.

Razer Soma Chroma RGB (źródło: Razer)

Sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą przycisków w zagłówku lub przy użyciu oprogramowania na PC (z pomocą dedykowanego odbiornika USB) i smartfony. Całość jest zasilana przez gniazdo USB-C, do którego można dostarczyć energię prosto z gniazda lub powerbankiem – fotel ma nawet z tyłu dedykowaną kieszeń do przechowywania.

Sprzedaż Razer Soma Chroma RGB ruszy 6 lipca 2026 roku. Producent wycenił fotel na 529 euro (~2270 złotych).