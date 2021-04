Łatwiejsze edytowanie wideo na smartfonie – Zdjęcia Google dostają kilka nowych funkcji

Znalezienie bezpłatnego i całkiem dobrego edytora filmów dla smartfona nie jest może zadaniem niemożliwym, ale jeśli jesteśmy zwolennikami prostoty i chcemy uniknąć oglądania reklam czy znaku wodnego na stworzonych materiałach, to nowe Zdjęcia Google będą w sam raz.

Google w ukłonie subskrybentom Google One

Google ostatnio obrało sobie za cel, by ulepszyć działanie i zakres funkcji aplikacji Zdjęcia. Ma być ona nie tylko domyślną przeglądarką fotografii, ale także prostym programem do edycji zdjęć i filmów. Najbardziej zaawansowane opcje nie będą co prawda dostępne dla wszystkich, ale z tych podstawowych będą mogli skorzystać wszyscy.

Początkowo, na ulepszenia mogli liczyć wyłącznie właściciele smartfonów z linii Pixel, ale Google najwyraźniej uznało, że zbyt mało osób by z nich wtedy korzystało. Dlatego dostępność nowych funkcji została rozszerzona i teraz mogą je poznać wszyscy ze smartfonami z systemem Android 8.0 lub nowszym, wyposażonymi w przynajmniej 3 GB RAM.

Najważniejsza rzecz to ulepszony edytor wideo w Zdjęciach Google. Za pomocą kilku tapnięć można będzie nałożyć filtr na klip, przyciąć film do odpowiedniej długości, czy wykorzystać pojedynczy kadr jako zdjęcie.

Inna przydatne funkcje dotyczą zdjęć wykonanych postaciom. Będzie dało się rozmyć tło fotografii po wykonaniu zdjęcia lub poprawić oświetlenie twarzy. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii uczenia maszynowego Google. Nie tylko umożliwi ona podkreślanie najlepszych cech fotografowanej postaci, ale także wydobędzie ze zdjęcia więcej za pojedynczym dotknięciem palca.

Te opcje, które wymagają wykorzystania sztucznej inteligencji, oznaczone są specjalną ikonką, zdradzającą, że mogą z nich skorzystać wyłącznie subskrybenci Google One. Także choć nowości wydają się być bardzo przydatne, za prawo do korzystania z niektórych elementów przyjdzie chętnym zapłacić.

Od ogłoszenia tych funkcji minęły jakieś dwa miesiące, a teraz Google rozpoczyna aktualizację aplikacji Zdjęcia Google, a zatem będą mieli do nich dostęp kolejni użytkownicy.

Google One w Polsce

Google One nie jest w Polsce usługą drogą, ale dla wielu pomysł, że za coś od tego dewelopera w ogóle musieliby płacić, jest abstrakcyjny. W razie czego, zawsze można wybierać spośród trzech opcji: