Nowy duet telefonów. Jeden dziwniejszy od drugiego

Nad czym ostatnio pracują specjaliści od budżetowych smartfonów z HMD? Moglibyśmy zgadywać, że szykują nowego średniaka lub telefon w specjalnej edycji. Prawda jest taka, że pracują nad dwoma sprzętami, z czego jeden z nich zrobiłby furorę… 15 lat temu.

Nokia 800 Tough – wytrzymała cegiełka po raz drugi

Po raz pierwszy wzmocniony, klasyczny model telefonu z logo Nokii, pojawił się w 2019 roku – oferował, oprócz wytrzymalszej obudowy, jeden aparat z diodą flash, klawiaturę alfanumeryczną, niewielki ekran, system KaiOS 2.5.2. oraz ładowanie poprzez port microUSB.

Jako że HMD udało się przedłużyć umowę licencyjną z Nokią, model 800 Tough ma doczekać się odświeżenia pod fińskim brandem. Według jednego z informatorów specjalizującego się w zakulisowych wieściach dotyczących ww. duetu, nowa wersja urządzenia ma wyróżniać się nowszą wersją systemu (KaiOS 3.1) oraz gniazdem ładowania USB-C.

2,4-calowy wyświetlacz TFT, chipset Snapdragon 205, 512 MB RAM-u, kamera 2 Mpix zostaną po staremu, podobnie jak Bluetooth 4.1 oraz akumulator o pojemności 2100 mAh.

Przedpremierowa grafika przedstawiająca Nokię 800 Tough (źródło: HMD_MEME’S | Twitter/X)

Miejmy nadzieję, że wzmocniony model, podobnie jak oryginał, zaoferuje także wodoodporność na poziomie IP68 oraz certyfikat MIL-STD-810G. Cena nie została podana przez informatora, jednak patrząc przez pryzmat tego, z jakim telefonem mamy do czynienia, nie powinna być wygórowana.

HMD Touch 4G – hybrydowy smartfon?

Drugie z urządzeń zostało już oficjalnie zapowiedziane przez HMD – jego nazwa to Touch 4G i jest reklamowane hasłem „dwa najlepsze światy zsynchronizowane”. Smartfon ma zostać zaprezentowany w całej swojej okazałości 7 października, jednak ponownie – dzięki przedpremierowym wycinkom informacji – wiemy, czego się spodziewać.

Choć niektórzy wskazują na podobieństwo urządzenia do modeli z serii Asha, nowy HMD kojarzy mi się najbardziej z pierwszymi smartfonami jeszcze sprzed ery dominacji Androida pokroju Samsunga Corby czy LG Cookie. Mikroskopijny (jak na dzisiejsze standardy) ekran, ogromne ramki u u góry, duży przycisk „home”, jeden aparat z przodu i z tyłu i gniadzo minijack 3,5 mm – w 2008 roku prawdopodobnie wpisałbym sobie takie urządzenie na listę życzeń do św. Mikołaja.

HMD Touch 4G (źródło: HMD_MEME’S | Twitter/X)

Niestety, nie wiadomo ile będzie kosztować HMD Touch 4G i czy zadebiutuje poza Indiami.