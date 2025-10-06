Nowy duet telefonów. Jeden dziwniejszy od drugiego

Smartfony

Nad czym ostatnio pracują specjaliści od budżetowych smartfonów z HMD? Moglibyśmy zgadywać, że szykują nowego średniaka lub telefon w specjalnej edycji. Prawda jest taka, że pracują nad dwoma sprzętami, z czego jeden z nich zrobiłby furorę… 15 lat temu.

Nokia 800 Tough – wytrzymała cegiełka po raz drugi

Po raz pierwszy wzmocniony, klasyczny model telefonu z logo Nokii, pojawił się w 2019 roku – oferował, oprócz wytrzymalszej obudowy, jeden aparat z diodą flash, klawiaturę alfanumeryczną, niewielki ekran, system KaiOS 2.5.2. oraz ładowanie poprzez port microUSB.

Jako że HMD udało się przedłużyć umowę licencyjną z Nokią, model 800 Tough ma doczekać się odświeżenia pod fińskim brandem. Według jednego z informatorów specjalizującego się w zakulisowych wieściach dotyczących ww. duetu, nowa wersja urządzenia ma wyróżniać się nowszą wersją systemu (KaiOS 3.1) oraz gniazdem ładowania USB-C.

2,4-calowy wyświetlacz TFT, chipset Snapdragon 205, 512 MB RAM-u, kamera 2 Mpix zostaną po staremu, podobnie jak Bluetooth 4.1 oraz akumulator o pojemności 2100 mAh.

nokia 800 tough edition 2nd gen
Przedpremierowa grafika przedstawiająca Nokię 800 Tough (źródło: HMD_MEME’S | Twitter/X)

Miejmy nadzieję, że wzmocniony model, podobnie jak oryginał, zaoferuje także wodoodporność na poziomie IP68 oraz certyfikat MIL-STD-810G. Cena nie została podana przez informatora, jednak patrząc przez pryzmat tego, z jakim telefonem mamy do czynienia, nie powinna być wygórowana.

HMD Touch 4G – hybrydowy smartfon?

Drugie z urządzeń zostało już oficjalnie zapowiedziane przez HMD – jego nazwa to Touch 4G i jest reklamowane hasłem „dwa najlepsze światy zsynchronizowane”. Smartfon ma zostać zaprezentowany w całej swojej okazałości 7 października, jednak ponownie – dzięki przedpremierowym wycinkom informacji – wiemy, czego się spodziewać.

Choć niektórzy wskazują na podobieństwo urządzenia do modeli z serii Asha, nowy HMD kojarzy mi się najbardziej z pierwszymi smartfonami jeszcze sprzed ery dominacji Androida pokroju Samsunga Corby czy LG Cookie. Mikroskopijny (jak na dzisiejsze standardy) ekran, ogromne ramki u u góry, duży przycisk „home”, jeden aparat z przodu i z tyłu i gniadzo minijack 3,5 mm – w 2008 roku prawdopodobnie wpisałbym sobie takie urządzenie na listę życzeń do św. Mikołaja.

hmd touch 4g smartfon telefon
hmd touch 4g smartfon telefon
hmd touch 4g smartfon telefon
HMD Touch 4G (źródło: HMD_MEME’S | Twitter/X)

Niestety, nie wiadomo ile będzie kosztować HMD Touch 4G i czy zadebiutuje poza Indiami.

