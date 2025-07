To WhatsApp czy Instagram? Można się pomylić

WhatsApp testuje nową funkcję. Z tą „nowością” jest jednak jeden problem – znamy ją już z innego serwisu Mety, a mianowicie z Instagrama. Jednocześnie serwis może wkrótce zniknąć z jednego z największych rynków na świecie.

Instagramowy styl na WhatsAppie

Niedawno WhatsApp zadebiutował na iPadach. Teraz jednak coś o nowości dla użytkowników systemu z zielonym robotem w logo. W jednej z najnowszych wersji beta WhatsAppa dla Androida (dokładnie w tej sygnowanej numerem 2.25.21.8) testowana jest funkcja, która może nieco zmienić sposób, w jaki użytkownicy korzystają z sekcji statusów, nieco upodabniając ją do formatu znanego z innej aplikacji Meta.

Nowy format umożliwia publikowanie pytań bezpośrednio w aktualizacjach statusu, czyli dokładnie tak, jak działa to dziś w przypadku naklejki z pytaniem na Instagram Stories. To nie przypadek, ponieważ Meta, czyli właściciel obu platform, celowo przenosi sprawdzone mechanizmy angażowania odbiorców z jednej usługi do drugiej.

Nowa funkcja pozwoli każdemu użytkownikowi dodać do swojego statusu jedno pytanie nie jako ankietę z gotowymi odpowiedziami, ale w formie otwartej. Odbiorcy będą mogli odpowiedzieć bezpośrednio z poziomu statusu, a autor wpisu zobaczy wszystkie odpowiedzi w specjalnym widoku.

Co istotne, odpowiedzi te nie będą widoczne publicznie, chyba że właściciel statusu zdecyduje się je udostępnić dalej. Nawet wtedy zachowana zostanie anonimowość, bo – według serwisu WABetaInfo – tekst odpowiedzi będzie widoczny, ale bez informacji o autorze.

Funkcja ma m.in. zwiększyć zaangażowanie użytkowników, umożliwić tworzenie bardziej interaktywnych treści i sprawić, by WhatsApp stał się miejscem nie tylko do wymiany wiadomości, ale także czymś na kształt mediów społecznościowego.

WhatsApp nie podał jeszcze konkretnej daty wdrożenia nowości, ale aktualizacja w Google Play Beta Program jasno wskazuje, że funkcja jest już na zaawansowanym etapie rozwoju.

źródło: WABetaInfo

WhatsApp zagrożony w Rosji

Podczas gdy Meta rozbudowuje funkcje aplikacji, w Rosji WhatsApp może wkrótce całkowicie zniknąć. Anton Gorelkin, wiceprzewodniczący komisji ds. IT w rosyjskiej Dumie Państwowej, otwarcie stwierdził, że aplikacja powinna przygotować się na zablokowanie. Powodem są nowe przepisy podpisane przez Władimira Putina, które nakładają ograniczenia na oprogramowanie pochodzące z tzw. „nieprzyjaznych państw”. Termin wdrożenia tych regulacji to 1 września 2025 roku.

WhatsApp należący do amerykańskiej (to najważniejsze w tej sprawie) firmy Meta, uznanej w Rosji za „organizację ekstremistyczną” najpewniej trafi na listę zakazanych aplikacji. Już wcześniej z rosyjskiego rynku zniknęły Facebook i Instagram, również należące do Mety. Tym razem celem może być nie tylko odcięcie użytkowników od zagranicznych usług, ale także promowanie własnych, państwowych rozwiązań.

Nowe rosyjskie prawo przewiduje stworzenie aplikacji do komunikacji powiązanej z usługami rządowymi. Zmuszenie WhatsAppa do wyjścia z rynku mogłoby znacząco pomóc w zwiększeniu udziału tej krajowej platformy. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale retoryka rosyjskich władz wskazuje jasno, że los WhatsAppa w tym regionie może być już przesądzony.