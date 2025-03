Huawei zaprezentował słuchawki FreeBuds 6. Mogą posłużyć za tłumacza

Oferta chińskiego producenta powiększyła się o nowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Huawei FreeBuds 6, które w niedalekiej przyszłości powinny trafić do sprzedaży również w Polsce.

Słuchawki Huawei FreeBuds 6 zadebiutowały w Chinach

Patrząc na słuchawki Huawei FreeBuds 6 można doświadczyć déjà vu, ponieważ wyglądem przypominają Huawei FreeBuds 5. Wyposażono je w 11 mm jednostki dynamiczne z czterema magnesami i mikropłaski głośnik wysokotonowy oraz akumulator o pojemności 39,5 mAh, dzięki któremu mają działać do 5,5 godziny (z włączoną redukcją szumów do 4 godzin).

Etui ładujące w kształcie jajka ma natomiast akumulator o pojemności 510 mAh. Łączny czas odtwarzania dźwięku z jego wykorzystaniem sięga 32 godzin z wyłączoną redukcją szumów, a z włączoną – 24 godzin. Są to liczby, gdy priorytetem jest jakość dźwięku. Jeśli stanie się nim stabilność połączenia, wówczas czas odtwarzania dźwięku wyniesie -odpowiednio – do 6 i 4,5 godziny oraz 36 i 27 godzin.

Huawei FreeBuds 6 (źródło: Huawei)

Z kolei czas pracy dla samych rozmów wynosi 3 godziny z wyłączoną redukcją szumów i 2,8 godziny z włączoną. Łącznie z etui ładującym zaś, odpowiednio, 19 i 17 godzin. Ładowanie słuchawek trwa 25 minut, natomiast etui – 45 minut.

Słuchawki Huawei FreeBuds 6 oferują również bezstratną transmisję danych z prędkością 2,3 MB/s, co umożliwia słuchanie muzyki o częstotliwości do 48 kHz/24 bit. Mogą się też pochwalić certyfikatem HWA Lossless i Hi-Res Wireless, a także obsługą dźwięku 360° (w tej funkcji dźwięk „śledzi” ruchy głowy i różni się w zależności od jej pozycji).

Huawei FreeBuds 6 (źródło: Huawei)

Jeśli natomiast chodzi o funkcję redukcji szumów, producent deklaruje wygłuszanie hałasu do 95 dB i do 11 dB przy prędkości wiatru 8 m/s. Słuchawki Huawei FreeBuds 6 obsługują też przydatne gesty: aby odebrać połączenie, wystarczy skinąć głową, a żeby odrzucić – potrząsnąć na bok.

Nowe FreeBudsy mogą również posłużyć za tłumacza. Do dyspozycji są dwa rodzaje tłumaczenia. Pierwszy to tłumaczenie symultaniczne (pomiędzy 20 językami i językiem chińskim), które może przydać się na przykład na konferencji czy wykładzie, gdzie lektor mówi w innym języku. W tym przypadku użytkownik może też rejestrować język źródłowy i treść tłumaczenia na smartfonie.

Druga opcja to tłumaczenie twarzą w twarz – tutaj obsługiwanych jest 21 języków. Posiadacze słuchawek FreeBuds 6 mogą mówić we własnych językach, a do ich uszu trafi przetłumaczony dźwięk. Nie wiadomo jednak, czy obie funkcje związane z tłumaczeniem będą działały poza Chinami.

Ile kosztują słuchawki Huawei FreeBuds 6? Cena w Chinach

Regularną cenę słuchawek ustalono w Chinach na 999 juanów, co jest równowartością około 535 złotych. Jest ona o 100 juanów wyższa niż cena FreeBuds 5 w momencie chińskiej premiery w marcu 2023 roku. W Polsce kosztowały one na start 699 złotych.