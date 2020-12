myPhone Up Smart LTE – smart „komóra” z modemem LTE

Klasyczne telefony komórkowe już wiele lat temu umożliwiały surfowanie po internecie, jednak technika idzie do przodu i ich producenci starają się za tym nadążyć. myPhone Up Smart LTE świetnie się to udaje.

mPTech jest jedną z niewielu firm, która wciąż produkuje klasyczne telefony komórkowe. Mimo że mogą się one wydawać „przestarzałe”, to cały czas sprzedaje się ich mnóstwo, szczególnie w Afryce i na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko – w Europie także nie brakuje chętnych na takie urządzenia.

myPhone Up Smart LTE

Klasyczne telefony komórkowe również jednak idą z duchem czasu i oferują funkcje znane ze smartfonów. Nowy myPhone Up Smart LTE jest kolejnym tego przykładem, ponieważ – jak informuje już sama jego nazwa – obsługuje on też sieć 4G, a nie tylko 3G i 2G jak myPhone Up Smart i jedynie 2G jak myPhone Up.

Telefon oferuje także GPS, co w połączeniu z dostępem do Map Google może się przydać podczas wycieczek. Ponadto oddaje on do dyspozycji również inne aplikacje Google, w tym YouTube i Asystenta Google, a także Facebooka i WhatsAppa. Urządzenie działa bowiem pod kontrolą systemu KaiOS, dzięki któremu może zaoferować tak bogaty zestaw funkcji smart.



źródło: mPTech

Korzystanie z aplikacji na urządzenia mobilne powinno być całkiem wygodne, jako że myPhone Up Smart LTE wyposażono w dość spory wyświetlacz – ekran ma przekątną 3,2 cala. Kolejną zaletą tego telefonu jest to, że można z niego zrobić hotspot Wi-Fi, tj. udostępnić internet innym urządzeniom.

Model ten ma na pokładzie również aparaty o rozdzielczości 5 Mpix (na tyle; z diodą doświetlającą z funkcją latarki) i 2 Mpix (na przodzie) oraz akumulator o pojemności 1200 mAh, który ładuje się za pomocą ładowarki z kablem zakończonym wtyczką USB-C. Całość zamknięta jest w obudowie z metalowymi pleckami (które dodają telefonowi eleganckiego sznytu) i waży 116 gramów.

Warto jeszcze wspomnieć, że specyfikacja myPhone Up Smart LTE obejmuje także radio FM, 4 GB pamięci wbudowanej na pliki i aplikacje, slot na kartę microSD (o pojemności do 16GB) i dwa miejsca na karty SIM.

Cena myPhone Up Smart LTE została ustalona na 299 złotych. Telefon jest już dostępny w oficjalnym sklepie internetowym producenta, firmy mPTech.