Xiaomi TV A Pro e
Xiaomi TV A Pro e - fot. Xiaomi
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Nowe telewizory Xiaomi. Mają koszmarne nazwy, ale poza tym spoko

Wojciech Kulik·
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Nowe telewizory Xiaomi. Mają koszmarne nazwy, ale poza tym spoko

Firma Xiaomi zaprezentowała nową serię telewizorów, które kierowane są do osób o niezbyt wygórowanych wymaganiach. Ogólnie rzecz biorąc urządzenia te zapowiadają się naprawdę dobrze, ale nazwę mają iście koszmarną – oto Xiaomi TV A Pro e (i to e na końcu nie jest pomyłką).

Seria Xiaomi TV A Pro e zaprezentowana – 9 modeli do wyboru

Na linię składa się dziewięć modeli, których przekątne rozpoczynają się od 32, a kończą na 85 calach. Rozpiętość jest więc bardzo duża. Najmniejszy z nich oferuje rozdzielczość HD (1366×768 pikseli), modele 43- i 50-calowe dostępne są w wersjach Full HD (1920×1080 pikseli) i 4K (3840×2160 pikseli), a urządzenia w rozmiarach 55, 65, 75 i 85 cali – tylko 4K.

Wszystkie telewizory spod znaku Xiaomi TV A Pro e zostały wyposażone w panele LCD typu QLED, co pozwala liczyć na niezłe kolory, a modele 4K dorzucają do tego obsługę HDR10+, HDR10 i HLG. Cała seria opiera się także na systemie Google TV, co z kolei oznacza szeroką funkcjonalność i całkowicie intuicyjną obsługę.

Xiaomi TV A Pro e
Xiaomi TV A Pro e | fot. Xiaomi

Zasadniczo są to telewizory oferujące odświeżanie z częstotliwością 60 Hz, ale modele wyposażone w panele 4K pozwalają skorzystać z programowego trybu 120 Hz podczas grania (jednakże tylko w rozdzielczości Full HD). Dodam od razu, że każdy model 4K dysponuje trzema portami HDMI, a urządzenia o niższej rozdzielczości – dwoma. Opcje łączności uzupełniają porty USB, Ethernet i optyczny oraz moduły Wi-Fi i Bluetooth 5.0.

Jeśli natomiast chodzi o kwestię audio, telewizory Xiaomi TV A Pro e w rozmiarach od 32 do 65 cali zostały wyposażone w głośniki stereo o mocy 10 W, a dwa większe modele – w nieco mocniejsze, bo 15-watowe głośniki. Wszystkie obsługują Dolby Audio, DTS:X i DTS Virtual:X. Jeszcze jedną cechą wspólną dla całej serii jest konstrukcja z cienką ramką wokół ekranu i smukłą, metalową konstrukcją.

Xiaomi TV A Pro e
Xiaomi TV A Pro e | fot. Xiaomi

Ceny pozostają nieznane

Na razie nie poznaliśmy jeszcze cen ani szczegółów na temat dostępności tych nowych urządzeń. Można się jednak spodziewać, że telewizory z serii Xiaomi TV A Pro e nie będą należeć do przesadnie drogich.

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