Nowe douszne słuchawki Creative. Tym razem cena nie powoduje zawału serca

Creative jest jednym z najlepiej wspominanych przeze mnie producentów urządzeń audio. W ostatnich latach śmiało wkracza na rynek słuchawek True Wireless, czego dowodem są niedrogie słuchawki w postaci nowych modeli Zen Air.

Creative Zen Air Pro i Zen Air Plus – podobieństwa i różnice

Creative od dłuższego czasu ma w ofercie niedrogie słuchawki z serii Zen Air. Najwyraźniej producent upodobał sobie jeden pułap cenowy, bo wiele modeli o konstrukcji dousznej w ofercie firmy kosztuje około 200 złotych. Szczęśliwie najnowsze konstrukcje celują w ten sam target, wyraźnie odcinając się od zdecydowanie bardziej zaawansowanych i ponad trzykrotnie droższych modeli Aurvana Ace.

Creative Zen Air Pro (źródło: Creative)

Co łączy modele Zen Air Pro oraz Zen Air Plus? Wyglądają podobnie, zapewniają LE Audio i tłoczą dźwięki do ucha za pomocą dynamicznych przetworników o średnicy 10 mm. Wyposażono je w aktywną redukcję szumów (ANC) z trybem uważności (słuchania otoczenia). Łączą się ze smartfonem za pomocą Bluetooth w wersji 5.3.

Creative Zen Air Plus (źródło: Creative)

Wszystkie różnice powinniście bez większego trudu wyłapać z poniżesz tabelki. Dla szerszego kontekstu, znajdziemy w niej też podstawowy model Zen Air, a także tanie pchełki Zen Air Dot.

Model Creative Zen Air Plus Creative Zen Air Pro Creative Zen Air Creative Zen Air Dot Kontrola szumów Hybrydowe ANC, Tryb Ambient Hybrydowe ANC, Tryb Ambient Tryb Ambient, Aktywna Redukcja Szumów brak Całkowity czas pracy baterii Do 32 godzin Do 33 godzin Do 18 godzin Do 24 godzin Czas odtwarzania na jednym ładowaniu Do 8 godzin Do 9 godzin Do 6 godzin Do 7 godzin Waga całkowita 48,6 g 51,6 g 46 g 33 g Wymiary (etui ładujące)

(dł. × szer. × wys.) 62,1 x 48,6 x 25,1 mm 64 x 43,9 x 29 mm 60 x 48 x 28,6 mm 55 x 47 x 25 mm Konfiguracja mikrofonu (dla słuchawki) Potrójny Potrójny Podwójny Pojedynczy Sterowanie Konfigurowalne sterowanie dotykowe za pomocą aplikacji Creative Konfigurowalne sterowanie dotykowe za pomocą aplikacji Creative Sterowanie dotykowe Sterowanie dotykowe Software Super X-Fi / Super X-FI READY brak brak tak tak Siri / Google Assistant tak tak tak tak Wodoodporność (stopień ochrony IP) IPX4 IPX5 IPX4 IPX4 Łączność Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.3 Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.3 Kodeki audio LC3, AAC, SBC LC3+, LC3, AAC, SBC AAC, SBC SBC Interfejs Bezprzewodowe ładowanie włączone i zgodne z Qi, USB-C (ładowanie) Bezprzewodowe ładowanie włączone i zgodne z Qi, USB-C (ładowanie) Bezprzewodowe ładowanie włączone i zgodne z Qi, USB-C (ładowanie) USB-C (ładowanie) Przetworniki Przetworniki dynamiczne 10 mm Przetworniki dynamiczne 10 mm Przetworniki neodymowe 10 mm Przetworniki neodymowe 10 mm Aplikacja Aplikacja Creative Aplikacja Creative brak brak Kolor Kremowy Biały Biały Czarny Cena 219 złotych 259 złotych 199 złotych 129 złotych

Jak widać, wszystkie słuchawki (z wyjątkiem podstawowych Zen Air Dot) kosztują bardzo podobnie. Różnice sprowadzają się do dłuższego czasu pracy w wypadku Zen Air Pro, dodatkowego kodeka audio oraz nieco lepszego certyfikatu IPX5, a więc ochrony przed uszkodzeniem przez strumień wody pod niskim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty (w przypadku IPX4 to właściwie ochrona przed zachlapaniem).

Czy warto dla takich dodatków dopłacić 40 złotych? Nie jest to jakaś fortuna, więc w tym wypadku raczej bym się nie wahał. Słuchawki znajdziemy na stronie Creative.