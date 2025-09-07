Microsoft uśmierca ważną aplikację. Korzystają z niej miliony osób

Outlook Lite, czyli lekka wersja popularnego klienta poczty, zniknie już 6 października 2025 roku. Microsoft ogłosił, że aplikacja nie będzie już dostępna do pobrania ani użytkowania. Skąd taka decyzja?

Koniec Outlook Lite po zaledwie trzech latach

Outlook Lite zadebiutował w 2022 roku jako odpowiedź na potrzeby użytkowników starszych lub tańszych smartfonów. Aplikacja ważyła zaledwie 5 MB, działała płynnie nawet na słabszych urządzeniach i była zoptymalizowana do pracy w trudnych warunkach sieciowych. Dzięki temu szybko zdobyła popularność, osiągając w sierpniu 2024 roku próg 10 milionów pobrań.

Dziś wiadomo, że to nie wystarczyło, by przekonać Microsoft do dalszego rozwijania projektu. Firma ogłosiła, że 6 października 2025 roku Outlook Lite zostanie wyłączony, a aplikacja zniknie ze sklepu Google Play. Dotychczasowi użytkownicy będą mogli jeszcze przez pewien czas korzystać z programu, ale jego funkcje będą stopniowo wygaszane.

Microsoft nie podał oficjalnej przyczyny, ale nietrudno się jej domyślić. Outlook Lite nie był w stanie sprostać nowej strategii firmy, która konsekwentnie integruje Copilota do wszystkich kluczowych aplikacji. Lekkie, minimalistyczne rozwiązanie, nie daje przestrzeni dla zaawansowanych narzędzi AI, dlatego Gigant z Redmond zdecydował się przenieść użytkowników do pełnej wersji Outlook Mobile.

Jak przenieść się na klasycznego Outlooka?

Firma zapewnia, że przenosiny będą banalnie proste. W aplikacji Lite pojawi się specjalny baner prowadzący do instalacji Outlook Mobile. Użytkownicy mogą też samodzielnie pobrać program ze sklepu, zalogować się swoimi danymi i automatycznie uzyskać dostęp do poczty, kalendarza oraz plików. Microsoft podkreśla, że tylko w pełnej wersji dostępne będą nowe funkcje bezpieczeństwa i najnowsze narzędzia Copilot.

Dla części użytkowników to jednak rozczarowanie. Outlook Lite był ceniony za szybkość, niskie zużycie internetu i prostotę. Wielu korzystało z niego właśnie dlatego, że nie potrzebowali rozbudowanych integracji i dodatków. Teraz zostaną zmuszeni do pracy z aplikacją cięższą, bardziej rozbudowaną, ale mniej przyjazną dla słabszych urządzeń.

Outlook Lite miał być lekką alternatywą dla milionów osób, które potrzebowały niezawodnego klienta poczty na prostych urządzeniach. Teraz pozostaje im zaakceptować cięższe, ale bardziej „inteligentne” rozwiązanie Microsoftu, albo poszukać alternatyw poza ekosystemem firmy.