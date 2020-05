Miliard dolarów inwestycji Microsoftu w Polsce. Ogłoszono partnerstwo z Operatorem Chmury Krajowej

W Polsce powstanie nowy hub technologiczny Microsoftu. W tym celu firma podjęła współpracę z Operatorem Chmury Krajowej. Platforma chmurowa Azure oraz rozwiązania Microsoft 365 będą dołączone do oferty operatora.

Pieniądze na rozwój chmury w Polsce

Miliard dolarów to góra pieniędzy. Na co zostaną przeznaczone? W Polsce powstanie nowa regionalna jednostka przetwarzania danych Microsoftu w Europie Środkowo-Wschodniej. Dołączy ona do 59 regionów chmurowych, działających obecnie na świecie. Dzięki nim klienci mają dostęp do rozwiązań Microsoft Azure w 140 państwach. Lokalne centra danych pomogą w rozwoju technologii cyfrowych w firmach działających w naszym kraju.

Operator Chmury Krajowej zyska dzięki współpracy z Microsoftem kolejne pozycje w swojej ofercie. Będą związane z platformą Azure (usługami infrastruktury sieciowej, bazami danych, analityką, technologiami sztucznej inteligencji oraz internetu rzeczy) oraz rozwiązaniami dostarczanymi przez usługę Microsoft 365.

Środki zostaną przekazane także na wieloletni program podnoszenia kompetencji cyfrowych na polskim rynku pracy. Jak wyjaśnia komunikat OChK, chodzi między innymi o:

„szkolenia, warsztaty, hackatony i programy e-learningowe z zakresu przetwarzania w chmurze, wykorzystania technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, zaawansowanej analityki danych oraz Internetu rzeczy.”

dla 150 tysięcy pracowników, specjalistów IT, nauczycieli, studentów i obywateli.

Najpierw Google, teraz Microsoft

To nie pierwszy hub technologiczny, który powstaje w Polsce. We wrześniu 2019 roku podpisano umowę o strategicznym partnerstwie Operatora Chmury Krajowej z Google. Na jej mocy w naszym kraju tworzy się region Google Cloud dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Dzięki tym zabiegom OChK stał się pierwszym wyborem dla firm poszukujących rozwiązań chmury obliczeniowej w Polsce. Oferuje już nie tylko własne produkty (Platforma Chmury Krajowej), ale także rozwiązania Google, a wkrótce – Microsoftu. Starania w kierunku pozyskiwania partnerów technologicznych z USA są widoczne, czego dowodem jest ogłoszone dziś partnerstwo z gigantem z Redmond.

źródło: chmurakrajowa.pl, TVP Info