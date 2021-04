Nowa kamera, głośnik i słuchawki, czyli praca i nauka zdalna według Microsoftu

Microsoft w końcu pokazał światu długo wyczekiwaną kamerkę internetową. Modern Webcam zadebiutuje w czerwcu w całkiem rozsądnej cenie. Oprócz niej, gigant z Redmond pokazał także głośnik USB-C z wbudowanym mikrofonem i nowe modele słuchawek.

Pracy i nauki zdalnej ciąg dalszy

Niestety, wszystko wskazuje na to, że przeniesienie sporej części życia do naszych domów potrwa jeszcze trochę czasu. W związku z tym, coraz więcej firm stara się ugryźć kawałek z tego tortu, proponując coraz to nowsze i ciekawsze urządzenia, mające na celu usprawnić zdalną pracę czy też naukę. W kwestii jakości wideo niedawno Razer pokazał rozwiązanie, które ma pogodzić wideokonferencję z długimi sesjami gamingowymi.

Teraz Microsoft wychodzi na przeciw oczekiwaniom swoich użytkowników i właśnie ogłosił, że w czerwcu bieżącego roku do sprzedaży trafi nowa kamera, głośnik, a także nowe słuchawki, które zostały dostosowane w ten sposób, aby maksymalnie wykorzystać możliwości platformy Microsoft Teams.

Microsoft Modern Webcam

Zacznijmy od kamery. Microsoft Modern Webcam to propozycja szybkiej poprawy jakości obrazu w naszych laptopach czy komputerach. Model obsługuje strumieniowanie obrazu w jakości 1080p przy zastosowaniu HDR w 30 klatkach na sekundę. Urządzenie połączymy z komputerem poprzez port USB-A. Modern Webcam w założeniu jest prostą kamerą internetową przeznaczoną przede wszystkim dla studentów i pracowników home office. Osoby ceniące swoją prywatność na pewno docenią fakt, że Modern Webcam posiada wbudowaną zaślepkę na obiektyw, a także wskaźnik LED informujący o tym, czy kamera pozostaje aktywna.

Microsoft Modern Webcam fot. Microsoft

Microsoft Modern Speaker

Gigant z Redmond przewidział także nowości w kategorii audio. Modern Speaker to nowy kompaktowy głośnik, który połączymy z naszym komputerem przy pomocy kabla USB-C. Microsoft nie kryje się z tym, że urządzenie to jest stworzone z myślą o platformie Teams, gdyż zawiera ono dedykowany przycisk do obsługi panelu sterowania w programie. Głośnik wyposażony jest w mikrofony wielokierunkowe i redukcję szumów w tle, które mają na celu poprawić jakość rejestrowanego dźwięku. Na górnym panelu głośnika znajdziemy także klasyczne przyciski do wyciszania i sterowania głośnością.

Microsoft Modern Speaker fot. Microsoft

Surface Headphones 2+

W przypadku słuchawek Microsoft postanowił zaoferować nowy model Surface Headphones. Firma chwali się zachowaniem wszystkich najlepszych cech i funkcji, jakimi odznaczała się seria. Możemy spodziewać się nieprzerwanego słuchania muzyki do 18,5 godziny, albo do 15 godzin rozmów głosowych. Użytkownicy będą mogli wybrać spośród 13 poziomów aktywnej redukcji szumów, a zaawansowany system 8 mikrofonów ma zapewnić wysoką jakość przesyłanego dźwięku. Bez zaskoczenia, nowa wersja urządzenia zyskała także certyfikację dla platformy MS Teams.

Surface Headphones 2+ fot. Microsoft

Microsoft Modern Headsets

Ostatnia nowa propozycja giganta z Redmond to zestaw słuchawkowy w dwóch wersjach: USB i bezprzewodowej. Jak deklaruje Microsoft, urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o pracownikach biurowych, dla których ważny jest komfort i prywatność rozmów. Za pomocą dedykowanego przycisku, użytkownicy w łatwy sposób mogą dołączyć do spotkania lub odebrać rozmowę. Kontrolka LED ma natomiast informować o wyciszeniu mikrofonu.

Microsoft Modern Headset – fot. Microsoft

Premiera w czerwcu

Wszystkie cztery urządzenia trafią do sprzedaży w czerwcu bieżącego roku. Za kamerkę przyjdzie nam zapłacić 69,99 dolarów (~267 złotych), a za głośnik 99,99 dolarów (~381 złotych). Słuchawki Surface to najdroższe z wymienionych urządzeń – ich koszt wynosi aż 299,99 dolarów (~1145 złotych). Dużo mniej pieniędzy należy wyłożyć za słuchawki Modern Headset. Wersja USB to wydatek rzędu 49,99 dolarów (~191 złotych). Kwota, jaką trzeba będzie zapłacić za wersję bezprzewodową zostanie podana w późniejszym czasie. Polskie ceny nie są jeszcze znane.