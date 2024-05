Nowa zakładka w aplikacji Google na smartfonach. Zauważyłeś?

Google prowadzi politykę drobnych modyfikacji aktualnie wykorzystywanych usług. Jest to opłacalne z kilku powodów. Tym razem jeden nieznany wcześniej mały drobiazg można dostrzec w aplikacji na Androidzie.

Najpierw wersja webowa, teraz aplikacja

Google stara się maksymalizować czas poświęcany na korzystanie z usług firmy przy pomocy szeregu aplikacji. I chociaż średni czas używania smartfonów rośnie, często bywa, że zapoznanie się z wieloma treściami musimy odłożyć na później. Pomaga w tym główna aplikacja Google na smartfony.

Jeśli uruchomimy teraz apkę Google, powinniśmy zauważyć nową zakładkę na dolnym pasku. Oprócz sekcji Główna, Szukaj i Zapisane, na samym końcu znajdziemy ikonę dzwoneczka z podpisem Powiadomienia. To nawiązanie do wyglądu głównej strony Google na urządzeniach mobilnych w wersji webowej. Tam w górnym rzędzie skrótów, obok ikony z siatką aplikacji firmy, także można znaleźć symbol dzwonka.

Powiadomienia w aplikacji Google

Co takiego znajdziemy w tej nowej sekcji aplikacji deweloperów z Mountain View? Kanał ten będzie wypełniał się z czasem alertami wysyłanymi przez wyszukiwarkę Google.

Ponieważ w moim wypadku nie mam zapisanych niemal żadnych dyspozycji wysyłania powiadomień, na mojej liście znajduje się wyłącznie informacja dotycząca pogody. Jednak w zależności od naszych ustawień, w tym miejscu znajdziemy też informacje o zbliżających się podróżach samolotem, dostępnych filmach czy programach telewizyjnych na platformach streamingowych i wiele innych.

(screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl) (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl) (screen: Karol Kunat | Tabletowo.pl)

Powiadomienia są grupowane. Najbardziej aktualne zostają przyporządkowane do podsekcji „Dzisiaj”, a jeśli nie zaglądamy tu regularnie, będą przesuwać się niżej pod szpaltę „Wcześniej”.

W tym samym miejscu możemy określić, czy chcemy otrzymywać więcej powiadomień podobnego typu, czy też wręcz przeciwnie. Notyfikację da się też usunąć lub przekazać Google swoją opinię.

Z tego, co widzę, zmiana jest już powszechnie wdrażana. Niektórzy dostrzegli ją dopiero w wersji 15.20 Beta aplikacji Google, ale ja mam dostęp do powiadomień już w ogólnodostępnej wersji 15.19.46.29.arm64 – najwyższej możliwej do pobrania w sklepie Google Play.