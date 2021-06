Czy ta Motorola zaora konkurencję? Swoją wytrzymałością na pewno większość z niej

Pierwszy telefon komórkowy marki Motorola dziś nazwalibyśmy cegłą, jednak obecnie sprzedawane smartfony prezentują się wcale nie gorzej od konkurencji, choć ich design mimo wszystko często jest dość dyskusyjny. Ta Motka rozgniecie jednak większość rywali, bo nie wszyscy będą w stanie oprzeć się jej wytrzymałej obudowie.

Ta Motorola zaora większość konkurencji swoją wytrzymałością

W lutym całkowicie nieoczekiwanie pojawiły się informacje, że legendarna, amerykańska marka (aktualnie w chińskich rękach Lenovo) nawiązała współpracę z Bullit Group z Wielkiej Brytanii, która jest odpowiedzialna m.in. za smartfony CAT i… Kodak. Jest to o tyle zaskakujące partnerstwo, że dzięki niemu Motorola wejdzie na rynek urządzeń typu rugged, od którego dotychczas trzymała się z daleka.

Reklama

Mówiło się, że pierwszy owoc współpracy partnerów pojawi się na rynku już w marcu, lecz nic takiego nie nastąpiło. Nie wiadomo, co się stało, ale wiemy, że nawet jeśli prace nie poszły zgodnie z przyjętym harmonogramem, to pierwszy smartfon typu rugged z logo Motorola na obudowie już wkrótce zostanie wprowadzony do sprzedaży.

źródło: Lenovo

Wskazują na to doniesienia serwisu DealNTech, który informuje, że Bullit Group przygotowuje się do zaanonsowania pancernego smartfona marki Motorola we wzmocnionej oraz pyło- i wodoszczelnej obudowie. Co więcej, podaje przy okazji też kilka szczegółów na temat jego specyfikacji technicznej.

Podobnie jak w większości tego typu smartfonów, nie będzie ona powalająca tak samo, jak pancerna obudowa. We wnętrzu pierwszej Motki typu rugged znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 662 oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który będzie obsługiwał ładowanie przewodowe o mocy 20 W.

Pozostała specyfikacja pancernej Motoroli wciąż pozostaje nieznana, ale warto przypomnieć, że w przeszłości marka ta „otarła się” już o segment rugged. Motorola Moto X Force została bowiem wyposażona w (według deklaracji producenta) „nietłukący się” wyświetlacz – technologia ta robiła wrażenie na przełomie 2015 i 2016 roku, ale dość szybko odeszła w zapomnienie.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze, że współpraca z Bullit Group ma polegać na użyczeniu brytyjskiej firmie logo i znaków towarowych marki Motorola, bowiem ona sama nie będzie się zajmowała produkcją smartfonów typu rugged. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku Nokii, która licencjonuje swoje logo HMD Global.