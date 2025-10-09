Nowa usługa Allegro. Odzyskaj kasę i miejsce w szufladzie

Allegro logo automat One Box
Platforma Allegro uruchomiła nową usługę. Nazywa się OdZyskaj i właśnie to pozwala osiągnąć – odzyskać pieniądze, a zarazem miejsce w szufladzie. Na czym to polega i jak działa? Już tłumaczę.

Startuje usługa Allegro OdZyskaj. Daj nowe życie starym urządzeniom

OdZyskaj to usługa, dzięki której możesz odsprzedać urządzenia zalegające Ci w szufladzie. To może być:

  • smartfon (marek Apple, Asus, Fairphone, Google, Honor, Huawei, LG, Motorola, Nokia, OnePlus, Oppo, Samsung, Sony lub Xiaomi),
  • tablet (Apple lub Samsung),
  • konsola do gier (PlayStation 4 / 5 lub Nintendo Switch),
  • smartwatch (wyłącznie Apple),
  • słuchawki (również wyłącznie Apple).

Preferowane są w pełni sprawne urządzenia, ale te niesprawne również może udać się odsprzedać. Operator spróbuje je naprawić, by dać im nowe życie. Operatorem tymże jest holenderska firma Valyuu, specjalizująca się właśnie w odnawianiu urządzeń elektronicznych.

Jak działa Allegro OdZyskaj? I ile faktycznie można odzyskać?

Z usługi skorzystać może każdy posiadacz zwykłego konta Allegro (użytkownicy firmowi są wykluczeni). A działa to tak:

  • wskazujesz urządzenie, jakie masz do sprzedaży,
  • podajesz jego wariant (np. pojemność pamięci),
  • oceniasz stan (mocno używany / dobry / bardzo dobry / jak nowy),
  • podajesz, czy urządzenie jest w pełni sprawne,
  • otrzymujesz wstępną wycenę i jeśli ją akceptujesz to…
  • ustalasz szczegóły wysyłki i wysyłasz urządzenie,
  • następuje weryfikacja, po której – w ciągu maks. 7 dni – poznajesz ostateczną cenę,
  • podejmujesz decyzję o sprzedaży (lub nie) i:
    • jeśli sprzedajesz – pieniądze trafią na Twoje konto w ciagu 3 dni roboczych,
    • jeśli odmówisz – urządzenie zostanie do Ciebie odesłane na koszt operatora.

Zrobiłem parę testowych wycen i tak, na przykład, za smartfon Samsung Galaxy S24 w dobrym stanie mógłbym otrzymać blisko 900 złotych, za tablet Samsung Galaxy Tab S9+ w bardzo dobrym stanie – prawie 1500 złotych, za PlayStation 4 – 245 złotych, a za słuchawki AirPods Pro 2. generacji – nieco ponad dwie stówki. Myślę, że to całkiem niezła propozycja.

Aby skorzystać z usługi zaloguj się na swoje konto Allegro, a następnie w sekcji Sprzedaż odnajdź opcję Allegro OdZyskaj. Następnie platforma sama pokieruje Cię krok po kroku przez cały proces.

