Jest nowa oferta SOLO XXL w Play na kartę i dwa razy więcej GB w pakietach SOLO

Play nieustannie zmienia i dopasowuje swoją ofertę do oczekiwań klientów. Pakiety SOLO są dostępne w Play na kartę od dawna, natomiast od roku użytkownicy mogą korzystać też z SOLO XL. Teraz do zestawu dołącza kolejny, SOLO XXL. Jednocześnie operator przygotował atrakcyjną promocję.

Jest nowa oferta SOLO XXL w Play na kartę

Nowa oferta SOLO XXL dostępna jest w taryfach Play na Kartę, Play na Kartę Lubię to!, Play na Kartę Rok Ważności Konta i Formuła Play na Kartę. Kosztuje ona 40 złotych miesięcznie i zapewnia nielimitowane rozmowy na wszystkie krajowe numery komórkowe oraz stacjonarne, a także nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich krajowych sieci komórkowych.

Reklama

Ponadto użytkownik dostanie też dostęp do internetu bez limitu danych w kraju (również w technologii 5G), aczkolwiek po wykorzystaniu 25 GB włączy się lejek, który ograniczy prędkość do 1 Mbit/s (pobieranie) i 384 kb/s (wysyłanie). Jednocześnie posiadacze tego pakietu otrzymają 4,67 GB internetu do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej.

źródło: Play

Podobnie jak pozostałe pakiety SOLO M – XL, również SOLO XXL jest pakietem cyklicznym, czyli odnawia się automatycznie co miesiąc (pod warunkiem posiadania na koncie wystarczających środków).

Regulamin oferty promocyjnej „SOLO XXL” w Play na kartę (PDF)

Promocja: dwa razy więcej GB w pakietach SOLO po doładowaniu w aplikacji Play24

Jednocześnie Play przygotował promocję dla użytkowników pakietów SOLO L, SOLO XL i SOLO XL NEXT. Jeżeli ich posiadacze doładują konto przez aplikację Play24, otrzymają w zamian dwukrotnie większy pakiet internetu.

W SOLO L będzie to 30 GB, natomiast w SOLO XL i SOLO XL Next – odpowiednio – 40 GB i 50 GB z pełną prędkością, ponieważ oferty te dają dostęp do internetu bez limitu danych (z lejkiem).

źródło: Play

Promocja obowiązuje do odwołania, zatem możecie skorzystać z niej wielokrotnie. Tym bardziej, że doładowanie konta w aplikacji Play24 jest dziecinnie proste.

Regulamin ofert promocyjnej „2x więcej GB w pakietach SOLO po doładowaniu w aplikacji PLAY24” dla ofert na kartę w Play (PDF)