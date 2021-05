Dostęp do 70 milionów utworów na 2 miesiące za 2 złote – opłacalna promocja Tidala!

Tidal cyklicznie organizuje promocje, by przyciągnąć do siebie nowych subskrybentów. Zwykle są to znakomite okazje dla tych, którzy jeszcze nigdy nie mieli szansy wypróbować tej usługi strumieniowania muzyki.

Tidal za 2 złote – dobry deal!

Spotify w darmowej wersji jest w porządku, o ile nie przeszkadzają nam reklamy, limity w przeskakiwaniu między różnymi utworami czy nie najwyższa jakość streamingu. Jeśli jednak trudno nam pogodzić się z tego typu rzeczami, to szukamy innych rozwiązań. Jedną z alternatyw jest Tidal. Teraz usługę można testować przez 2 miesiące za marne 2 złote.

Reklama

Najlepsze jest to, że niezależnie od tego, z jakiej opcji skorzystamy, koszt usługi będzie identyczny. W promocjach z ubiegłego roku Tidal żądał sobie odrobinę więcej za opcję HiFi – teraz nie ma znaczenia, którą opcję wybierzemy.

Żeby wziąć udział w promocji, trzeba przejść na stronę Tidala za pomocą tego linku. Pamiętajmy tylko, że subskrypcja usługi przedłuży się automatycznie po dwóch miesiącach. Jeśli chcemy zrezygnować z opłat, trzeba będzie wcześniej anulować subskrypcję.

Co w tej cenie?

Za 2 złote zyskujemy naprawdę dużo – dostęp do ponad 70 milionów utworów w jakości 1411 kb/s., a w przypadku niektórych kawałków, nawet w jakości 2304-9216 kb/s. (Tidal Masters). Oprócz tego oferowane jest wsparcie dla Dolby Atmos i Sony 360 Reality Audio oraz możliwość oglądania 250 tysięcy nagrań wideo.

Osobiście bardzo dobrze wspominam czas, gdy byłem subskrybentem Tidala – wyższa jakość muzyki, zwłaszcza na nieco lepszym sprzęcie, jest bardzo miła uchu. Jak się okazuje, wcale nie musi być też droga.