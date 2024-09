Wiele banków zapowiedziało prace serwisowe na ten weekend. Przygotuj się na utrudnienia

Kilka banków, obsługujących każdego dnia miliony mieszkańców Polski, zapowiedziało prace serwisowe w najbliższy weekend. Jeśli masz konto w którymś z nich, przygotuj się na utrudnienia.

Przerwa techniczna w Santanderze od 21 do 22 września 2024 roku

W Santanderze przerwa techniczna zacznie się wcześniej, bo już dziś (20 września 2024 roku). Od godziny 22:00 do godziny 8:00 w sobotę 21 września nie będzie działał Kantor Santander. Dziś od godziny 23:00 do jutra do 8:00 klienci nie skorzystają też z bankowości internetowej i Blika oraz nie wykonają przelewu natychmiastowego i nie zapłacą w sklepach internetowych z wykorzystaniem opcji Przelew24.

Ponadto od godziny 23:00 w piątek 20 września do 8:00 w sobotę 21 września 2024 roku częściowo niedostępna ma być aplikacja mobilna. W tych godzinach klienci będą mogli sprawdzić stan swojego konta sprzed przerwy technicznej, zastrzec kartę i sprawdzić listę zakupionych biletów lub opłaconych parkingów.

Bez żadnych przerw ma być możliwe płacenie kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wpłacanie i wypłacanie gotówki.

W mBanku nie będzie dostępny przelew na telefon Blikiem

mBank informuje, że w najbliższą niedzielę, tj. 22 września 2024 roku, jego klienci nie będą mogli wykonać przelewu na numer telefonu z wykorzystaniem Blika. Usługa ma być niedostępna od północy do godziny 12:00. Bank podaje, iż wynika to z faktu, że na 22 września 2024 roku Blik zaplanował prace rozwojowe swoich systemów. Pozostałe usługi mają działać bez żadnych przerw.

Prace serwisowe w Velo Banku 20 i 22 września 2024 roku

Velo Bank również informuje, że przelew na telefon Blik nie będzie dostępny w niedzielę 22 września 2024 roku od północy do godziny 12:00. Ponadto od 23:50 w sobotę do 6:40 w niedzielę klienci nie zalogują się do bankowości internetowej i mobilnej, nie zlecą przelewu, nie skorzystają z Blika i do tego mogą mieć problem z zapłaceniem kartą w internecie.

Nie będą natomiast występować żadne problemy z płatnością kartą, smartfonem, zegarkiem czy opaską w sklepach stacjonarnych oraz wpłatami i wypłatami pieniędzy we wpłatomatach i bankomatach.

Przerwa techniczna w PKO BP w niedzielę 22 września 2024 roku

W najbliższą niedzielę 22 września 2024 roku klienci PKO BP od północy do godziny 12:00 nie będą mogli skorzystać z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes, funkcji otwartej bankowości (Open Banking) i płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi „Płacę z iPKO”.

W czasie przerwy technicznej aplikacja iPKO Biznes mobile będzie niedostępna, a użytkownicy aplikacji IKO klienci wypłacą pieniądze z bankomatów oraz zapłacą w sklepach stacjonarnych i internetowych jedynie za pomocą Blika. Ponadto podczas płacenia kartą w internecie potwierdzenie transakcji będzie możliwe wyłącznie za pomocą kodu SMS i PIN do karty.

Bez żadnych ograniczeń klienci PKO BP zapłacą natomiast kartami płatniczymi w sklepach stacjonarnych oraz wypłacą z ich pomocą pieniądze z bankomatu.

Prace serwisowe w Nest Banku 22 września 2024 roku

Klienci Nest Banku muszą przygotować się na utrudnienia w związku z przerwą techniczną w niedzielę 22 września 2024 roku. W godzinach od 0:30 do 7:00 nie będą mogli:

zalogować się do bankowości internetowej i mobilnej,

zmienić limitów i limitów płatności w bankowości elektronicznej,

skorzystać z Blika i Visa Mobile,

potwierdzić płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości elektronicznej,

zapłacić w sklepie internetowym, korzystając z linku do płatności.

W tym czasie klienci będą mogli natomiast bez przeszkód zapłacić kartą, smartfonem, smartwatchem i opaską w sklepach stacjonarnych oraz wypłacać i wpłacać gotówkę z wykorzystaniem karty płatniczej.

ING Bank Śląski też przeprowadzi prace serwisowe w weekend 21-22 września 2024 roku

W sobotę 21 września, od północy do godziny 6:00 nieczynna będzie strona internetowa banku, a także ograniczona zostanie funkcjonalność bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Moje ING. Również w sobotę, od godziny 8:00 do 16:00, niedostępny będzie moduł Makler w systemie bankowości internetowej.

Z kolei w niedzielę 22 września, od godziny 1:00 do 3:00, utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z kartami w Moim ING i ING Business, w związku z czym nie będzie można:

realizować płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS,

aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN,

zamówić kart płatniczych,

przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile,

dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay),

wykonać operacji na rachunku karty kredytowych.

Ponadto nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Klienci ING Banku Śląskiego mogą mieć też utrudniony dostęp do gotówki

W tym przypadku formalnie mamy do czynienia z przerwą techniczną już po weekendzie, choć dla niektórych kończy się on dopiero w poniedziałek rano. Właśnie w poniedziałek, 23 września 2024 roku, od północy do godziny 3:00 planowane są prace serwisowe, w związku z którymi mogą wystąpić problemy z wypłacaniem pieniędzy oraz wpłatami w maszynach sieci ING/Planet Cash. Transakcje we wrzutniach mogą być natomiast realizowane w trybie offline.