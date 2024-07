Co skrywa Nothing Phone (2a) Plus? Właśnie poznaliśmy specyfikację

Z pewnością na premierę Nothing Phone (2a) Plus czeka wiele osób, bowiem poprzednie smartfony producenta okazały się naprawdę dobre. Do oficjalnej prezentacji pozostało jeszcze kilka dni, ale znamy już specyfikację tego modelu.

Co zaoferuje Nothing Phone (2a) Plus?

Na początku tego roku został pokazany Nothing Phone (2a), czyli smartfon zapewniający dobrą specyfikację w atrakcyjnej cenie. Nie powinno więc dziwić, że wzbudził on spore zainteresowanie. Tym bardziej, że producent już w przypadku modelu Nothing Phone (2) udowodnił, że zdecydowanie potrafi dostarczyć dobry sprzęt.

Teraz miłośnicy smartfonów, w tym również fani marki, czekają na premierę kolejnego urządzenia. Jak już wspomniałem, do tego wyczekiwanego wydarzenia pozostało jeszcze trochę czasu, ale poznaliśmy już specyfikację bohatera tego tekstu.

Nothing Phone (2a) Plus otrzyma 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080p. Ekran będzie charakteryzował się odświeżaniem do 120 Hz oraz jasnością szczytową 1300 nitów i jasnością HBM 1100 nitów. Zostanie on umieszczony pod szkłem Gorilla Glass 5, które zapewni mu ochronę przed różnymi czynnikami zewnętrznymi.

Sercem urządzenia ma być procesor MediaTek Dimensity 7350 „Pro”. Zależnie od wybranej konfiguracji, użytkownik do dyspozycji otrzyma również 8 lub 12 GB RAM (prawdopodobnie LPDDR5) oraz 256 GB na dane (UFS 2.2 lub UFS 3.1). Przyzwoity czas pracy bez ładowarki będzie starał się zapewnić akumulator 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego 50 W.

Jeśli chodzi o aparaty, to Nothing Phone (2a) Plus będzie miał następujący zestaw z tyłu obudowy: główny aparat 50 Mpix z OIS i ultraszerokokątny aparat 50 Mpix. Z kolei przedni aparat to 50 Mpix, a więc więcej względem 32 Mpix w modelu Phone 2a. Aktualne informacje sugerują również, że smartfon ma obsługiwać nagrywanie wideo 4K w przypadku tylnego aparatu.

Na pokładzie ma znaleźć się jeszcze miejsce dla NFC, czytnika linii papilarnych pod wyświetlaczem i głośników stereo. Smartfon ma działać pod kontrolą najnowszego oprogramowania NothingOS, które bazuje na Androidzie 14. Użytkownicy mają dostać 3 lata aktualizacji systemu operacyjnego i 4 lata aktualizacji zabezpieczeń.

Kiedy premiera Nothing Phone (2a) Plus?

Smartfon ma zadebiutować już za kilka dni, tj. 31 lipca 2024 roku. Wówczas najpewniej poznamy również jego cenę. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że będzie on sprzedawany w dwóch wersjach kolorystycznych – szara i czarna. Oczywiście nie zabraknie dobrze znanego i efektownego oświetlenia Glyph.