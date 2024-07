Nio Phone 2 pokazany. Co oferuje smartfon chińskiego producenta samochodów?

Chiński producent całkiem niezłych samochodów pokazał swój kolejny smartfon. Oto Nio Phone 2, który oprócz przyzwoitej specyfikacji, oferuje kilka ciekawych funkcji.

Nio Phone 2 oficjalnie zadebiutował

W Polsce marka Nio nie jest jeszcze dobrze znana, ale wypada zauważyć, że w wybranych krajach Europy zdobywa coraz większą popularność. Producent stawia na samochody elektryczne klasy premium, które wyposażone są w system wymiany akumulatora. Podjeżdżamy na specjalną stację i po kilku minutach odjeżdżamy z innym, w pełni naładowanym akumulatorem. Dodam, że co najmniej kilka sztuk Nio jeździ już po naszych drogach i zainteresowani mogą wypożyczyć samochód tego producenta.

Dziś jednak nie będziemy skupiać się na samochodach elektrycznych, ale na smartfonach. Pierwszy smartfon Nio został pokazany w zeszłym roku, a teraz do oferty dołącza kolejny model. Sprawdźmy, co znalazło się we wnętrzu obudowy, a także przyjrzymy się dostępnym funkcjom.

Nio Phone 2, bowiem tak został nazwany nowy model, pod względem wizualnym przypomina poprzednika. Firma postawiła na rozwinięcie już znanego projektu. Sercem urządzenia jest Snapdragon 8 Gen 3. Towarzyszy mu 16 GB RAM i nawet 1 TB na dane użytkownika. Pojemność akumulatora wynosi 5020 mAh, a do tego mamy obsługę ładowania przewodowego z mocą 80 W i bezprzewodowego 50 W.

Smartfon został wyposażony w 6,82-calowy ekran 2K – jest to panel OLED LTPO produkcji Samsunga. Ekran zapewnia częstotliwość odświeżania do 120 Hz i jasność szczytową 2600 nitów. Jeśli chodzi o zestaw aparatów, to mamy główny aparat 48 Mpix Sony LYT-T808, aparat ultraszerokokątny 48 Mpix Sony IMX882 i peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix Sony IMX890.

Należy jeszcze wspomnieć, że wersja ze szklanym tyłem ma 8,6 mm grubości i waży 209 gramów. Z kolei wersja ceramiczna ma 8,45 mm grubości i waży 226 gramów. Ponadto w niektórych wariantach oferowane jest skórzane wykończenie tyłu obudowy.

Świetny dodatek do samochodów Nio

Omawiane urządzenie nie jest po prostu smartfonem z logo producenta samochodów. Nio postarało się, aby integracja smartfona z samochodami była na wysokim poziomie. Wśród dostępnych funkcji mamy cyfrowy kluczyk, który można porównać do technologii BMW Digital Key.

Do tego dochodzi dedykowany, fizyczny przycisk do sterowania funkcjami samochodu, możliwość przesyłania multimediów i wyświetlania aplikacji na ekranie auta czy chociażby funkcja zdalnego parkowania i zapamiętywania lokalizacji miejsca parkingowego.

Nio Phone 2 startuje od 6499 juanów na chińskim rynku, czyli około 3528 złotych.