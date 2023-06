Nokia pozwoli Wam aktywować „pocięty internet”

Użytkownicy smartfonów z systemem Androida 14 w niedalekiej przyszłości będą mogli jeszcze lepiej wykorzystywać możliwości, jakie daje im sieć 5G. W tym przypadku chodzi o tzw. network slicing.

Potnij mi sieć

Zanim przejdziemy do clou programu, warto byłoby w ogóle wytłumaczyć, czym jest tzw. network slicing. Choć „fragmentacja sieci” (nieoficjalne tłumaczenie) brzmi mniej zagadkowo, to oddaje mniej więcej, czego dotyczy to pojęcie. Najlepiej jest jednak spróbować to sobie zobrazować za pomocą ruchu ulicznego.

Architektura 5G przypomina bowiem system infrastrukturę transportu. Wiele jego elementów, np. mosty czy drogi są uniwersalne i używane przez większość uczestników ruchu. Istnieją jednak takie ścieżki, które służą konkretnym pojazdom i mają określone cele. Tory kolejowe pozwalają na transport dalekobieżny dużej ilości surowców, ścieżki rowerowe sprawdzają się przy krótkich trasach do pracy lub na drobne zakupy itp.

Tak samo można zrobić z siecią 5G oraz 4G. Można ją podzielić na części i dostosować poszczególne elementy do konkretnych potrzeb. Przykłady? Systemy sieciowe w samochodach przyszłości będą wymagać scenariusza URLLC – niskich opóźnień (<1 ms), jak i wysokiej niezawodności (błędy na poziomie 10-5). Natomiast dla Internetu Rzeczy preferowana jest transmisja mMTC – z małym pakietem danych, ale z możliwością obsługi do 1 miliona urządzeń na km2.

Nokia z siecią na życzenie

Nokia z powodzeniem przeprowadziła próbę, w której udało się jej opracować rozwiązanie umożliwiające użytkownikom telefonów z systemem Android 14 na zakup i aktywowanie fragmentu sieci na życzenie od operatora. Dzięki temu rozwiązaniu telekom może zmonetyzować usługi fragmentowania 5G oferując swoiste usługi premium, możliwe do kupienia w wybranej lokalizacji.

Jakie byłyby wymierne korzyści z takiego rozwiązania? Nokia podaje przykład gracza, który mógłby uruchomić nowy fragment sieci korzystając z lokalnego oprogramowania do cloud gamingu z lepszymi osiągami, niskim opóźnieniem oraz tzw. edge slicing. Podczas wydarzeń sportowych kibice mogliby aktywować fragment streamingowy, otwierający szybki dostęp do powtórek wideo, najważniejszych wycinków z wydarzenia czy do dodatkowej zawartości.

Ten test rozwiązania fragmentacji na życzenie dla użytkowników Androida to kolejny krok w naszej chęci wspierania nowych możliwości monetyzacji dla operatorów sieciowych. Dla mobilnych operatorów, fragmentacja otwiera nowe możliwości biznesowe związane z 5G, w tym opcję zapewniania usług premium i poprawy jakości doświadczenia klienta z siecią. Ari Kynäslahti, Szef ds. strategii i technologii w Nokia Mobile Networks

To bardzo ciekawy pomysł, jednak żeby móc „pociąć sieć 5G na kawałki”, najpierw musielibyśmy doczekać się pełnego wdrożenia tej technologii w naszym kraju. Niestety, ten proces wciąż się przedłuża.