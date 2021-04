Nowa oferta nju mobile! Za trzy numery z no-limit zapłacisz po 19 złotych każdy

Korzystanie z trzech numerów w nju mobile i opłacanie wspólnego rachunku było możliwe już wcześniej, ale teraz ziemniaczany operator zmienił cenę ostatniego numeru z trio. Na lepszą!

Trzy numery w nju mobile teraz taniej

W nju mobile można było dotąd skorzystać z dość elastycznej oferty dla tych, którzy chcieli dokupić do abonamentu dodatkowe numery. Druga karta SIM nigdy nie była zbyt droga (9 złotych), ale przed zaopatrzeniem członka rodziny w kolejny numer z nju można już było się zastanowić, jako że taki przywilej kosztował kolejne 29 złotych.

Reklama

Teraz trzeci numer, niezależnie od kwoty zobowiązania na numerze podstawowym, kosztuje nas tylko 19 złotych. Zmienia to całościową kwotę opłat, gdzie w wypadku zobowiązania za 29 złotych na numerze bazowym, miesięczny rachunek opiewa na 57 złotych. Daje nam to po 19 złotych za numer, co wydaje się być naprawdę niezłą ofertą.

W takiej wersji oferty, abonent dostanie nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy w kraju i roamingu w UE, 20 GB wspólnego internetu na start (pakiet zwiększa się z czasem – po pół roku jest to już 40 GB), z czego 5,62 GB mamy do wykorzystania w roamingu UE. Ważne jest też, czy nasz numer główny działa w nju mobile już dłuższy czas – jeśli mamy odpowiedni staż, to większy pakiet internetu należy się nam już w pierwszym miesiącu korzystania z trzeciego numeru.

Oferta dla trzech numerów jak się patrzy

Najbardziej korzystną wersją nowej oferty jest ta, w której nasz staż w nju mobile wynosi już ponad dwa lata. Wtedy do podziału na 3 numery mamy 60 GB na start, za co płacimy tylko 57 złotych. Jeśli nasz główny numer ma opcję za 39 złotych, to do naszej dyspozycji jest aż 90 GB, ale wtedy miesięczne zobowiązanie wynosi 67 złotych.

Bardzo podobne plany dla trojga znajdują się także u innych operatorów, gdzie często oferują oni nieco więcej. Ma to jednak swoją cenę, bo koszt usług wzrasta wtedy o kilka złotych „na głowę”. Ziemniak z nju mobile postarał się skomponować takie oferty, by klient miał ciastko i zjadł ciastko.