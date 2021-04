Dobre, hojne Orange daje nawet 240 złotych zniżki na nowy smartfon!

T-Mobile ma swoje Happy Fridays, a Orange – Środy z Mój Orange. Klienci tego ostatniego operatora już po raz czwarty mogą odebrać bezpłatny bonus, tym razem o naprawdę pokaźnej wartości. Jest to bowiem zniżka w wysokości nawet aż 240 złotych na nowy smartfon!

Orange zdaje się obierać podobną strategię do T-Mobile. Ten ostatni co tydzień przygotowuje różnego rodzaju bonusy dla swoich klientów – najczęściej są to dodatkowe gigabajty, ale nie tylko, bo zdarzają się też zniżki na urządzenia. Teraz podobną mogą otrzymać osoby korzystające z oferty pomarańczowej sieci.

Reklama

Środy z Mój Orange – kod rabatowy o wartości nawet 240 złotych na nowy smartfon w prezencie

Od dziś, do najbliższego wtorku, tj. 27 kwietnia 2021 roku, do końca dnia, klienci tej sieci mogą odebrać rabat na zakup nowego smartfona za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej operatora lub w sklepie w aplikacji Mój Orange.

To właśnie we wspomnianym przed chwilą programie trzeba wejść w zakładkę „Dla Ciebie” i stamtąd pobrać kod rabatowy o wartości 240 złotych. Opcjonalnie da się to też zrobić przez stronę internetową operatora, na której można zalogować się na swoje konto abonenta.

Otrzymany kod rabatowy można wykorzystać, kupując nowy smartfon z Planem Mobilnym 45, 55 lub 75 podczas podpisywania nowej umowy lub przedłużania obecnej – wówczas co miesiąc operator naliczy 10 złotych zniżki (10 złotych x 24 miesiące = 240 złotych rabatu).

To jednak nie jedyna opcja, aby wykorzystać kod rabatowy – można również kupić smartfon bez umowy (abonamentu) na 20 rat. W takiej sytuacji operator również naliczy 10 złotych zniżki przy każdej racie, czyli w sumie będziecie 200 złotych do przodu. Promocją objęte są wybrane urządzenia, aczkolwiek ich lista jest naprawdę długa, zatem klienci nie powinni narzekać.

Jeśli ktoś zamierza skorzystać z promocji, musi pamiętać, aby podczas składania zamówienia w polu „Posiadam kod rabatowy” wpisać wygenerowany w aplikacji Mój Orange lub na koncie na stronie internetowej operatora unikalny kod rabatowy.