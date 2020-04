Nowa, dwuekranowa konsola Nintendo w drodze? Tak sugerują pliki aktualizacji

Konsola Nintendo Switch została wypuszczona na rynek ponad trzy lata temu i jest chyba najbardziej udanym projektem Big N od czasów kultowego GameCube’a. Sympatycy japońskiego wydawcy zażarcie plotkują o kolejnych wersjach konsoli i chyba już niedługo będzie im dane dowiedzieć się nieco więcej o nowym sprzęcie.

Data miner – Mike Heskin – opublikował na swoim Twitterze informacje, które sugerują że Nintendo może szykować się na wypuszczenie nowej, nieco bardziej zaawansowanej wersji konsoli Switch.

W plikach aktualizacji o numerze 10.0.0 znaleziono ślady implementacji wsparcia dla nowej, niezapowiedzianej wersji urządzenia, o kodowej nazwie nx-abcd. Co ciekawe, aktualizacja zawiera też dowody na implementację w nowej konsoli drugiego, dedykowanego ekranu.

Firmware 10.0.0 adds preliminary support for a new hardware model: "nx-abcd".

3 of the 5 new DRAM profiles are for this new hardware type and there's evidence of a secondary display of sorts being added exclusively on this model.

( ͡° ͜ʖ ͡°)

— Mike Heskin (@hexkyz) April 14, 2020