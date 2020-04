W końcu przeniesiemy gry z konsoli Nintendo Switch na kartę microSD!

Nintendo Switch to naprawdę fajny kawałek sprzętu, który docenią zarówno hardkorowi gracze, jak i ci niedzielni. Niestety, jak to w przypadku konsol bywa, nie ma platformy idealnej – każda ma swoje wady. Jednak niektóre z tych braków można naprawić przy pomocy aktualizacji systemu — co Nintendo z przyjemnością robi.

Największym kuriozum Nintendo Switch, które już podczas premiery urządzenia rzuciło mi się w oczy była (i jest nadal) bardzo mała ilość wbudowanej pamięci wewnętrznej urządzenia. Zalewie 32 GB to moim zdaniem dla większości graczy stanowczo za mało i dziwiło mnie, że Nintendo nie zaproponowało na start kilku wersji Switcha z różnymi pojemnościami (np. 32 GB i 128 GB).

Nie można jednak zarzucić Nintendo, że nie dano graczom pewnej alternatywy, bo Nintendo Switch i Nintendo Switch Lite mają wejście na karty microSD. Niestety, technologia tych kart nie pozwala na tak szybkie transfery, jak wbudowana pamięć urządzenia (co udowodniło Digital Foundry), a także nie mogliśmy do tej pory swobodnie przerzucać gier z pamięci urządzenia na karty microSD — i odwrotnie. A przynajmniej do dzisiaj.

W końcu, wraz z aktualizacją systemu 10.0.0, do Nintendo Switch zawitała opcja przenoszenia danych pomiędzy konsolą a naszą kartą SD. Co warto zaznaczyć, nie wszystkie pliki mogą zostać przeniesione, ale większość gier, aktualizacji i DLC mogą być dowolnie przesyłane.

Drugą największą (i najbardziej wyczekiwaną) nowością w najnowszej wersji systemu Nintendo Switch to możliwość mapowania przycisków. Dzięki tej nowej funkcji możemy zmienić domyślne działanie przycisków na dowolne wybrane przez nas. Możemy zapisać aż 5 swoich niestandardowych kombinacji. Niestety funkcja ta obsługuje na razie tylko Joy-Cony, Nintendo Switch Pro Controller, a także (co oczywiste) wbudowane kontrolery Nintendo Switch Lite.

Z mniejszych nowości dodano jeszcze:

6 nowych awatarów z ostatniego hitu Nintendo — Animal Crossing: New Horizons

Nowy system aktualizacji naszej aktywności w grach

W News na Nintendo Switch od tej pory możemy zapisać aż do 300 ulubionych tekstów

A także, jak zawsze w przypadku oprogramowania konsol — zwiększono stabilność i działanie systemu

A wy jaką funkcję dodalibyście jeszcze do Nintendo Switch?

Źródło: nintendolife.com, nintendo.com

