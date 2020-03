Nintendo podało do stołu – mam nadzieję, że lubicie odgrzewane kotlety

Nintendo Switch, oprócz masy swoich własnych, świetnych gier na wyłączność, pochwalić się może też coraz większą biblioteką starszych gier AAA. Nie każdy przyklaskuje takiej polityce wydawniczej, ale moim zdaniem im więcej osób ma szanse zaznajomić się z dobrymi gramij tym lepiej zarówno dla graczy, jak i dla samych twórców. Jeśli macie na ten temat podobne zdanie jak ja – to pewnie ucieszą Was wczorajsze zapowiedzi z Nintendo Direct Mini.

Zawsze lubię oglądać Nintendo Direct – są to krótkie i treściwe prezentacje tego, co już wkrótce pojawi się na przenośnej konsoli Japończyków. Tym razem Nintendo nas zaskoczyło i niespodziewanie wypuściło na YouTube Nintendo Direct Mini, z którego wynika jedno – jest na co czekać!

Zacznijmy od gier 2K Games, bo wydaje mi się, że to właśnie zapowiedzi gier od tego studia można uznać za najbardziej interesujące z perspektywy polskiego gracza. 29 maja (zapiszcie sobie tę datę kalendarzu, gdyż wtedy) na rynku pojawią się trzy gry od tego wydawcy. No dobra, tak naprawdę jest tego nieco więcej, bowiem dwa z trzech zapowiedzianych tytułów to kolekcje kilku gier z jednej serii:

Borderlands Legendary Collection (w skład którego wchodzi: Borderlands, Borderlands 2, a także Borderlands: The Pre-Sequel – niestety bez Borderlands 3),

(w skład którego wchodzi: Borderlands, Borderlands 2, a także Borderlands: The Pre-Sequel – niestety bez Borderlands 3), BioShock: The Collection (BioShock, BioShock 2 i BioShock Inifnite wraz ze wszystkimi DLC),

(BioShock, BioShock 2 i BioShock Inifnite wraz ze wszystkimi DLC), XCOM 2 Collection (zawierające wszystkie wydane do tej pory dodatki).

Jeśli chodzi o gry innych wydawców, zaplanowane na obecny rok, to wymienić możemy:

Burnout Paradise Remastered,

Xenoblade Chronicles Definitive Edition,

BRAVELY DEFAULT II,

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics,

Catherine: Full Body,

Fuser,

King’s Bounty II,

Ninjala.

Dla tych, co nie lubią czekać, jest również i parę gier, które już teraz trafiły do cyfrowej dystrybucji. Są to:

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order – DLC Pack 3,

Shinsekai: Into the Depths,

Panzer Dragoon: Remake,

Good Job!

Małej aktualizacji zawartości doczekał się również Ring Fit Adventure.

Na koniec zostawiłem zapowiedź dwóch starszych (ale z pewnością nie mniej interesujących) gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Większość z Was pewnie ucieszy się z portu Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy na przenośną konsolę Nintendo — którą już teraz możecie kupić w eShopie. Ja jednak bardziej cieszę się ze Star Wars Episode I: Racer, którą mogę nazwać jedną ze swoich gier dzieciństwa — niestety nie podano jeszcze dokładnej daty premiery tego tytułu na konsole Nintendo Switch (gra pojawi się również na PlayStation 4).

W którą z zapowiedzianych gier najchętniej zagralibyście na swoich Nintendo Switch?

Źródło: Nintendo Direct Mini

