Doom Eternal – wersja na Nintendo Switch wychwalana przez dyrektora gry

Najgorętsza premiera marca – Doom Eternal – już za rogiem! Jednak nie wszyscy gracze będą mogli się cieszyć najnowszą grą id Software już w tym miesiącu. Osoby chcące pograć w najnowszą część Dooma na swoich przenośnych konsolach Nintendo Switch będą musieli niestety uzbroić się w cierpliwość. Jednak jak zapewnia Marty Stratton, dyrektor gry — będzie warto, bo wersja na Switcha zapowiada się oszałamiająco, jak na możliwości tej konsoli!

Marty Stratton, czyli dyrektor gry Doom Eternal miał okazję sprawdzić przedpremierowo wersję najnowszej gry id Software na konsoli Nintendo Switch. Twórca jest bardzo zadowolony, a nawet zszokowany tym, jak najnowsza część Dooma wygląda na przenośnej konsoli Japończyków. Podkreśla jednak, że mobilna wersja Doom Eternal pojawi się na rynku nieco później — tak, by dopiąć wszystko na ostatni guzik i zapewnić najwyższą jakość portu.

Za wersję Dooma Eternal na Nintendo Switch odpowiadać będzie Panic Button, czyli bardzo doświadczony zespół specjalizujący się w portach dużych gier na małą konsolę Nintendo. To właśnie spod ich rąk, wyszły takie wersje gier na Nintendo Switch jak: Wolfenstein: Youngblood, Warframe, Rocket League czy Doom z 2016 roku. Patrząc na jakość tych portów, można powiedzieć jedno — Doom Eternal jest w dobrych rękach.

Bardzo dobrą wiadomością jest to, że Panic Button dostało od id Software pełną zgodę w kwestii wprowadzania pewnych zmian w zakresie interfejsu samej gry. To dobra informacja, bo to, że niektóre rozwiązania sprawdzają się na monitorach, a nawet telewizorach, wcale nie oznacza, że na maleńkim 6,2-calowym ekranie Nintendo Switch będą prezentować się równie dobrze. Możemy się więc spodziewać pewnych zmian, jeśli chodzi o HUD gry czy samo menu — miejmy więc nadzieję, że na plus.

Premiera Doom Eternal na PC, PlayStation 4 i Xbox One zaplanowana jest na 20 marca 2020 roku. Wersja na konsole Nintendo Switch nie posiada jeszcze oficjalnej daty premiery, ale jak widać — chyba warto będzie na nią poczekać.

Zagracie w Doom Eternal na swojej konsoli Nintendo Switch?

Źródło: wccftech.com