Szukasz prezentu na ostatnią chwilę? Zajrzyj do naszego prezentownika!

W tym roku wyjątkowo późno odpalamy nasz prezentownik, ale biorąc pod uwagę, że sporo z nas zakupy świątecznych prezentów zostawia na ostatnią chwilę, jest duża szansa, że wciąż znajdziecie w nim świetne inspiracje dla samych siebie :)

Mówi się, że im się jest starszym, tym czas szybciej płynie. Cóż… wygląda na to, że dokładnie tak jest, bo dopiero co zaczynaliśmy ten rok, a właśnie zbliżamy się do jego końca.

2025 rok był dla nas wyjątkowy, bo w czerwcu obchodziliśmy 15-lecie istnienia. Czaicie – 15-lecie?! Śmieję się zawsze, że założyłam Tabletowo chodząc do żłobka, ale z każdym rokiem ten żart jest jakby mniej śmieszny… Chyba po prostu wychodzi ze mnie boomer. Oh, wait. To już ten wiek :)

Dobra, bo zaraz stwierdzicie, że czuję się staro, a to wcale nie jest prawda. Zwłaszcza, że bardzo sprawnie radzimy sobie choćby na TikToku, gdzie granica wiekowa jest znacznie przesunięta… w dół.

Ale dość o nas. Czas goni, by kupić ostatnie prezenty dla najbliższych lub… samych siebie. Oczywiście chcemy Wam w tym pomóc!

Standardowo prezentownik podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza zawiera propozycje świątecznych prezentów, które przygotowały dla Was bezpośrednio następujące marki: Asus, Gigabyte, Honor, Huawei, Mova, Realme, Roborock, Samsung, TP-Link i Vivo.

Druga część z kolei zawiera urządzenia i gadżety polecane przez wybranych redaktorów Tabletowo – którym przy tej okazji dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie tego projektu.

