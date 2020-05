Samsung Galaxy A41 – nareszcie coś innego niż „patelnia” już do kupienia w Polsce

Samsung nie ma w swoim portfolio zbyt wielu smartfonów o relatywnie małej przekątnej ekranu. Choć rozumiemy, że czasy urządzeń z wyświetlaczami 5,5″ już minęły, wielu wciąż tęskni za mniejszymi obudowami. Galaxy A41 może być czymś dla nich.

Samsung Galaxy A41 łączy w sobie to, czego oczekiwałby od przeciętnego smartfona człowiek poszukujący czegoś innego niż wielkie „patelnie” z ekranami sięgającymi siedmiu cali. Urządzenie, które zostało wprowadzone do sprzedaży w naszym kraju nie ma flagowych podzespołów, ale jego atutem z pewnością są akceptowalne rozmiary.

Specyfikacja Samsunga Galaxy A41

Nowy Galaxy nie może pochwalić się najbardziej wydajną specyfikacją, ale i tak warto spojrzeć na listę podzespołów. Przynajmniej wiadomo dzięki temu, czego się po nim spodziewać:

ekran 6,1″ Super AMOLED o proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (431 ppi) z U-kształtnym wycięciem na przedni aparat

czytnik linii papilarnych zintegrowany z wyświetlaczem

procesor MediaTek Helio P65 (2×2,0 GHz + 6×1,7 GHz; 12 nm) z grafiką ARM Mali-G52 MC2

4 GB RAM

64 GB pamięci wbudowanej

slot na karty microSD (do 512 GB)

potrójny aparat główny:

– 48 Mpix (f/2.0)

– 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym

– 5 Mpix (f/2.4) jako czujnik głębi

Bluetooth 5.0

NFC

Dual SIM (2×nano SIM + microSD)

bateria 3500 mAh

USB-C

Android 10

Jedną z najważniejszych danych jest informacja o rozmiarach smartfona: 149,9×69,8×7,9 mm. Waży on 152 g. Takie gabaryty czynią z tego urządzenia jednego z bardziej poręcznych smartfonów ostatnich miesięcy.

Oczywiście mam też w pamięci iPhone’a SE, ale tam ekran jest znacznie, znacznie mniejszy. Co prawda nie jest to też wymiar ani klasa Galaxy S10e, ale moim punktem odniesienia jest Pixel 3a, który jest wymiarowo bardzo zbliżony, więc uznaję Galaxy A41 za jednego z mniejszych smartfonów.

Cena Samsunga Galaxy A41 w Polsce

Zgodnie z naszymi nieoficjalnymi informacjami, jakie przekazywaliśmy Wam w ubiegłym miesiącu, na Samsunga Galaxy A41 trzeba wydać 1299 zł. Przynajmniej taka widnieje przy produkcie na stronie RTV Euro AGD, gdzie dostrzegli go nasi koledzy z gsmmaniaka.

To wyższa cena niż za poprzednika, bowiem Galaxy A40 kosztował zaraz po premierze w Polsce 1149 zł. Jednak 1299 zł to i tak niższa kwota od tej, którą woła sobie za nowy model dystrybutor w Niemczech. Jak w przypadku wielu nowości, lepiej byłoby się powstrzymać przed zakupem aż do pojawienia się jakichś sensownych promocji.

dzięki gsmmaniak