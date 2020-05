Samsung Galaxy Tab S6 Lite już do kupienia w Polsce, ale zastanów się, czy nie wolałbyś Galaxy Tab S5e

Samsung oficjalnie zaanonsował Galaxy Tab S6 Lite w Polsce w połowie kwietnia 2020 roku i zapowiedział, że tablet trafi do sprzedaży dzisiaj. Tak też się właśnie stało, dzięki czemu poznaliśmy sugerowane ceny tego urządzenia. Klienci powinni jednak rozważyć, czy nie woleliby kupić nieco starszego, ale pod większością względów lepszego Galaxy Tab S5e.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – cena w Polsce

Polski oddział producenta, standardowo dla siebie, nie podał sugerowanych cen Galaxy Tab S6 Lite w Polsce, kiedy zapowiadał wprowadzenie tego tabletu do naszego kraju. Na szczęście, nieco bardziej „wylewny” był niemiecki, bowiem ten od razu ujawnił, że wersja WiFi ma kosztować 379 euro, zaś wariant z modemem LTE 439 euro.

Po bezpośrednim przeliczeniu jest to równowartość – odpowiednio – około 1730 i 2000 złotych. W Polsce, ku uciesze klientów, Galaxy Tab S6 Lite kosztuje mniej, bo 1649 złotych za model SM-T610 (WiFi) i 1899 złotych za SM-T615 (LTE). Pojawia się jednak pytanie, czy nie lepiej dołożyć 150 lub 250 złotych i kupić Galaxy Tab S5e? Ten ostatni aktualnie sprzedawany jest za 1899 złotych w wersji WiFi i 2149 złotych w wariancie LTE.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite czy Galaxy Tab S5e – który wybrać?

Nowszy model ma przede wszystkim dwie zalety, oprócz oczywiście niższej ceny: kości DDR4 RAM (vs DDR3) i rysik S-Pen w zestawie sprzedażowym. Galaxy Tab S5e oferuje natomiast wyświetlacz Super AMOLED o wyższej rozdzielczości 2560×1600 pikseli (vs IPS 2000×1200 pikseli), lepsze aparaty (13 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie vs – odpowiednio – 8 Mpix i 5 Mpix) i cztery głośniki (vs dwa).

Jeśli chodzi o wydajność, to pod tym względem Galaxy Tab S6 Lite i Galaxy S5e są podobne do siebie – oba mają po 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 1 TB lub 512 GB) oraz procesory, które w benchmarkach osiągają zbliżone wyniki (odpowiednio: Exynos 9611 i Qualcomm Snapdragon 670). Jeden i drugi zasila też akumulator o pojemności 7040 mAh.

W zasadzie wszystko będzie się rozchodzić o możliwość (lub nie) obsługi tabletu rysikiem S-Pen, bowiem wsparcie dla niego zapewnia wyłącznie Galaxy Tab S6 Lite. Z kolei klienci, którym nie jest on niezbędny i woleliby nieco lepszą specyfikację, prawdopodobnie wybiorą Galaxy Tab S5e.

Samsung Galaxy Tab S5e – recenzja

Źródło: x-kom