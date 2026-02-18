Nie uciekniesz od wiosennego sprzątania. Lidl zadba, by było Ci łatwiej

W 2026 roku zima dała się nam szczególnie we znaki. Na szczęście śnieżne zaspy i szczypiący mróz muszą kiedyś ustąpić miejsca wiosennej aurze. Jeżeli w takim okresie szykujecie się na wielkie misje sprzątające, Lidl ma coś, co ułatwi Wam pracę.

Co trafi do nadchodzącej oferty Lidla?

Na początek – robot myjący okna

Zgodnie z zasadą, że sprzątanie warto zacząć z góry do dołu, ofertę Lidla otwiera robot do mycia okien z funkcją spryskiwania SilverCrest. Sprzęt może pracować w trzech trybach: zygzak, czyszczenie głębokie oraz punktowe. Urządzenie wyposażono w czujniki zdolne do wykrywania narożników i krawędzi oraz automatyczne spryskiwacze.

Moc ssania robota wynosi 3500 Pa, a przewód pozwala na pracę w odległości 6 metrów od gniazdka – długość linki zabezpieczającej wynosi natomiast 5 metrów. W przypadku braku zasilania, wbudowany akumulator umożliwia prace urządzenia do 30 minut. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota.

Sprzęt będzie dostępny w cenie 349 złotych – o 50 złotych mniej niż ostatnia najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

Robot do mycia okien Silvercrest (źródło: Lidl)

Odkurzacz pionowy – rozwiązanie na każdą powierzchnię

Bardziej wszechstronnym wyborem może okazać się natomiast zakup odkurzacza pionowego Silvercrest. To bezworkowa konstrukcja ważąca 2,5 kg o mocy 130 W, która – dzięki wbudowanemu akumulatorowi o pojemności 2500 mAh – może pracować do 45 minut w trybie Eco.

Zbiornik na kurz pomieści do 350 ml nieczystości, a jego największą zaletą jest rozbudowany zestaw akcesoriów, w którym – oprócz zwykłej szczotki do dużych powierzchni – znajduje się również ssawka okrągła, szczotka 2-w-1 oraz ssawka szczelinowa. W ten sposób powinniście poradzić sobie zarówno z brudem na podłodze, jak i z tym kryjącym się pod meblami i w zakamarkach pokojów.

Akumulatorowy odkurzacz pionowy Silvercrest będzie dostępny w cenie 249 złotych – o 50 złotych mniej od ceny regularnej.

Odkurzacz pionowy Silvercrest (źródło: Lidl)

Mop parowy na uporczywe zabrudzenia

Czasami chwila nieuwagi wystarczy, aby z niechcący rozlanego płynu uczynić trudną do usunięcia plamę na płytkach czy panelach. Zamiast szorowania i cemii można w takiej sytuacji postawić na Mop parowy Vileda. Moc 1550 W sprawia, że sprzęt jest gotowy do parowego czyszczenia już w 15 sekund, a w zestawie znajdziemy również nakładkę pomagającą w odświeżaniu dywanów. Długość kabla wynosi 5 metrów, a zbiornik o pojemności 0,4 litra wystarczy na umycie do 130 m2 powierzchni.

Mop będzie dostępny w cenie 249 złotych – o 10 złotych mniej od ceny przed promocją.

Mop parowy Vileda (źródło: Lidl)

Ręczna myjka parowa – ostatni szlif przy sprzątaniu

Jeżeli do pełni szczęścia sprzątającego będzie brakować wyczyszczenia trudnych powierzchni pokroju szkła, ceramiki, kamienia czy metalu, z pomocą może przyjść ręczna myjka parowa Silvercrest. Sprzęt o mocy 1050 W wyposażono w zbiornik na wodą 250 ml i przewód o długości czterech metrów. Ciśnienie pary mieści się w zakresie 2,8-3,5 bara, a w zestawie znajdziemy min. dysze do tapicerki, okrągłą szcztokę czy dyszę kątową.

Bazowa cena za ręczną myjkę parową wynosi 139 złotych. W ramach promocji kupicie ją natomiast za 89 złotych.

Ręczna myjka parowa Silvercrest (źródło: Lidl)

Parownica (nie tylko) do ubrań

Ostatnim sprzętem, który Lidl postanowił umieścić w nadchodzącej promocji, jest parownica, z pomocą której odświeżycie zarówno koszule czy sukienki, jak i zasłony. Moc urządzenia wynosi od 1190 do 1400 W, a sztywna szczotka pomoże w odświeżeniu sztywniejszych materiałów.

Urządzenie będzie dostępne o 20 złotych taniej, dzięki czemu finalnie zapłacicie za nie 69 złotych.

Parownica do ubrań Silvercrest (źródło: Lidl)

Promocje rozpoczną się 19 lutego 2026 roku i będą dostępne do wyczerpania zapasów lub do 25 lutego.