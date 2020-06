Pod żadnym pozorem nie instaluj tej tapety, bo to może się źle skończyć

Większość osób lubi sobie co jakiś czas „odświeżyć” swój smartfon. Najprostszym i wymagającym najmniej wysiłku sposobem jest zmiana tapety. W różnych sklepach i internecie jest ich dostępnych od zatrzęsienia, jednak tej jednej powinniście unikać jak ognia, bowiem jej zainstalowanie może się źle skończyć dla Waszego urządzenia.

W żadnym wypadku nie instaluj tej tapety na swoim smartfonie!

Ice universe, który na co dzień zajmuje się przede wszystkim dostarczaniem wiarygodnych i bardzo precyzyjnych przecieków na temat nadchodzących urządzeń mobilnych, poinformował o dziwnej przypadłości, na którą cierpią wybrane smartfony z Androidem po zainstalowaniu załączonej poniżej tapety. Grafika wygląda niepozornie, lecz może okazać się niezwykle niebezpieczna dla smart-telefonu.

Ice universe udostępnił tę tapetę w pełnej rozdzielczości, aby osoby, które znają się na rzeczy, mogły ją przebadać i ewentualnie odkryć, co powoduje, że po zainstalowaniu tej grafiki smartfon zaczyna wariować – ekran samoczynnie podświetla się i gasi w nieskończoność, przez co nie da się używać urządzenia. Wyłączenie i ponowne włączenie nie pomaga. Poniżej możecie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce.

Co ciekawe, przywoływana tapeta nie wywołuje takiego samego skutku na wszystkich smartfonach z Androidem. Redakcja serwisu Android Authority podaje, że nic się nie dzieje na Huawei Mate 20 Pro, ale już na Google Pixel 2 tak. Problem na tym ostatnim udało się też odtworzyć portalowi 9to5Google. Z kolei Ice universe informuje, że podatne są również smart-telefony Samsunga.

Nie wiadomo, na których dokładnie smartfonach trefna tapeta powoduje ciągłe włączanie i wyłączanie ekranu, ale lepiej nie sprawdzajcie, czy na Waszym stanie się to samo. Dylan Roussel z serwisu 9to5Google przeprowadził swoje śledztwo i odkrył, że winnym może być tutaj fakt, że obrazek wykorzystuje przestrzeń kolorów RGB, podczas gdy Android preferuje sRGB. Co ciekawe, na modelu Pixel 4 XL z Androidem 11 problem ten nie występuje, gdyż system automatycznie konwertuje sobie schemat barw, jeśli jakiś nie jest obsługiwany, lecz funkcja ta nie jest dostępna w Androidzie 10.

Z kolei portal Android Authority dowiedział się, że podobny bug był zgłaszany do Google już w 2018 roku, lecz programistom z Mountain View nie udało się go odtworzyć i wątek został zamknięty. W połowie maja br. poinformowano o tym problemie Samsunga i producent przygotował już rozwiązanie – teraz pozostało mu już tylko je udostępnić w pakiecie z innymi aktualizacjami.

Źródło: @UniverseIce, Android Authority, 9to5Google, @UniverseIce