Netia zmienia ofertę internetu światłowodowego. Jest lepiej niż było

Operatorzy najczęściej co jakiś czas całkowicie modyfikują swoją ofertę i nową zastępują starą, ale tym razem Netia nie zdecydowała się na taki krok, a jedynie na niewielką modyfikację obecnej oferty. Klienci powinni być zadowoleni z tych zmian. Co ja mówię – na pewno będą!

Netia – nowa oferta na internet światłowodowy

Operator nie zmienił całkowicie swojej oferty – podstawowy pakiet, zapewniający dostęp do prędkości do 300 Mbit/s, wciąż kosztuje 50 złotych miesięcznie (przy umowie na 24 miesiące i rabatami za e-fakturę i zgody marketingowe; cena dotyczy budownictwa wielorodzinnego).

Netia informuje jednak, że w trakcie 2020 roku ponad dwukrotnie zwiększył się odsetek klientów, którzy wybierali łącza szybsze niż wspomniane, bazowe do 300 Mbit/s. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wyższe prędkości, operator zdecydował się nieco zmodyfikować swoją ofertę internetu światłowodowego.

Do tej pory następną w kolejce prędkością było do 500 Mbit/s. Netia zdecydowała się ją zwiększyć o 100 Mbit/s, tj. do 600 Mbit/s. Jednocześnie jej cena wciąż pozostała na bardzo atrakcyjnym poziomie, ponieważ kosztuje tylko 10 złotych więcej niż prędkość do 300 Mbit/s, tj. 60 złotych miesięcznie. Jeśli w domu z dostępu do internetu korzysta więcej osób i/lub do sieci podłączonych jest dużo urządzeń, zdecydowanie warto wybrać właśnie tę opcję.

Oczywiście operator ma w swojej ofercie też coś dla jeszcze bardziej wymagających użytkowników, którzy chcieliby mieć do dyspozycji jak najwyższą, dostępną prędkość. Dla nich przygotowano pakiet z prędkością aż do 1 Gbit/s, który kosztuje tylko 10 złotych więcej niż opcja do 600 Mbit/s, tj. 70 złotych miesięcznie.

Co szalenie istotne, nowi klienci w dodatku zostaną zwolnieni z opłaty abonamentowej przez pierwsze trzy miesiące – zaczną ją płacić dopiero od czwartego. Ponadto wszyscy użytkownicy otrzymają w zestawie router WiFi.

Zmiana w ofercie internetu światłowodowego wpłynęła również na pakiety, dostępne w sprzedaży do 16 lutego 2021 roku, w skład których wchodzi także telewizja, tj. opcje z internetem do 500 Mbit/s zostały zastąpione prędkością do 600 Mbit/s.