Netflix za darmo na pół roku. Jest na to sposób

Czy można mieć Netflix za darmo? Odpowiedź brzmi: nie i tak. Nie, bo sam Netflix za darmo nie jest dostępny. Można natomiast dostać go w pakiecie z innymi usługami i dzięki promocji oglądać zawarte w jego bibliotece filmy oraz seriale bez dodatkowych opłat. Przynajmniej przez kilka miesięcy.

Netflix za darmo na pół roku w Vectra

W ramach najnowszej oferty, której kampania promocyjna nawiązuje do premiery drugiego sezonu serialu „1670”, operator gwarantuje dostęp do serwisu streamingowego Netflix przez pół roku za darmo, bez dodatkowych opłat.

źródło: Vectra

Netflix za darmo na pół roku można zyskać, decydując się na różne kombinacje usług, na przykład internet o prędkości do 600 Mbit/s w zestawie z telewizją z pakietem 129 kanałów za 61,99 złotych miesięcznie przez pierwsze pół roku i 94,99 złotych miesięcznie od 7. do 23. miesiąca. Po darmowym okresie nie można bowiem zrezygnować z dostępu do Netflixa – trzeba za niego płacić 33 złotych (za Plan Podstawowy) co miesiąc od 7. miesiąca do końca umowy.

Netflix za darmo na pół roku mogą zyskać również obecni klienci, którzy już korzystają z usług Vectry i zdecydują się wykupić dostęp do tej platformy VOD. Oferta jest dostępna do 30 września 2025 roku.

Gdzie jeszcze Netflix za darmo w 2025 roku?

Netflix za darmo nawet na pół roku oferuje również Orange – jest on dostępny dla klientów, którzy wybiorą internet światłowodowy w pakiecie z tym serwisem VOD. Po darmowym okresie do abonamentu doliczane jest 33 złote za subskrypcję, z której nie można zrezygnować przed końcem umowy.

Internet światłowodowy z Netflixem w pakiecie ma również Play. Opłata za dostęp do tej platformy jest wliczona w cenę abonamentu:

80 złotych miesięcznie za prędkość do 300 Mbit/s,

90 złotych miesięcznie za prędkość do 600 Mbit/s,

110 złotych miesięcznie za prędkość do 1 Gbit/s,

150 złotych miesięcznie za prędkość do 8 Gbit/s.

W cenie abonamentu zawarty jest też dostęp do 66 kanałów w aplikacjach Play Now, a klienci Play mogą liczyć na rabat na abonament w wysokości 20 złotych miesięcznie.