Nawigacja Orange dla klientów sieci – za darmo przez dwa miesiące!

Jeśli jesteśmy kierowcami, to zapewne już od dawna posługujemy się sprawdzoną przez siebie nawigacją samochodową, dostępną na system Android lub iOS. Nawet jeśli tak jest, to teraz mamy szansę wypróbować Nawigację Orange przez dwa miesiące za darmo – o ile jesteśmy klientami sieci.

Darmowa Nawigacja Orange

Jak co tydzień, Orange ma dla swoich klientów jakiś wartościowy prezent. Ci z nas, którzy są związani z Pomarańczowym operatorem umową, mogą w aplikacji Mój Orange odebrać darmowe dwa miesiące Nawigacji Orange. Możemy ją aktywować z poziomu zakładki „Dla Ciebie”.

Reklama

Po dwóch miesiącach Nawigacja Orange przechodzi w tryb płatny (12,99 złotych/30 dni), ale aplikacja zadba o to, by przypomnieć użytkownikowi o zbliżającym się terminie pierwszej płatności. Dzięki temu będzie on w stanie w porę wyłączyć usługę.

Jaką przewagę ma Nawigacja Orange od – chociażby – tej dostępnej w Mapach Google? Aplikacja Google na pewno nie będzie mieć tak aktualnych informacji o korkach i utrudnieniach w ruchu, opcji omijania korków w czasie rzeczywistym oraz wszystkich danych o fotoradarach i częstych kontrolach drogowych. Ponadto Nawigacja Orange oferuje:

bezpłatną transmisję danych

tryb HUD (do jazdy w nocy)

obszerną bazę miejsc parkingowych

zawsze aktualne mapy

aktualne informacje o ograniczeniach prędkości

bogatą bazę punktów POI

asystenta pasa ruchu

zoptymalizowane trasy wielopunktowe

czas dojazdu, uwzględniający utrudnienia w ruchu w konkretnym dniu i o konkretnej godzinie

Nawet jeśli z góry wiemy, że raczej nie przedłużymy subskrypcji Nawigacji Orange, wydaje się, że warto ją wypróbować. Aplikację można pobrać na Androida oraz na iOS. Darmowych rzeczy zawsze mało!