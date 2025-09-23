Nasza Klasa wróciła! „Przywróć magię szkolnych lat”

Nasza Klasa, potem nk.pl, cieszyła się ogromną popularnością w Polsce, ale ostatecznie przegrała walkę z Facebookiem o użytkowników. Teraz możecie jednak dać jej drugą szansę.

Nasza Klasa powróciła

Nasza Klasa powstała blisko dwie dekady temu. Jej początkowym założeniem było umożliwienie tworzenia wirtualnych klas z tymi samymi członkami, co w realnym świecie, ale z czasem jej funkcjonalność rozszerzano, w tym o gry. Niektóre z funkcji spotkały się jednak z bardzo krytycznym odbiorem – mowa tu m.in. o śledziku czy eurogąbkach.

W 2010 roku Nasza Klasa zmieniła się w nk.pl, lecz koniec końców przegrała konkurencję z Facebookiem. Ostatecznie serwis nk.pl został zamknięty 27 lipca 2021 roku. Strona pod adresem nk.pl wciąż jest dostępna, ale odsyła do gier na platformie Gameplanet.

Nasza Klasa jednak powróciła. Na Facebooku pojawił się profil poświęcony temu projektowi, a w sklepie Google Play udostępniono aplikację platformy (program ma być dostępny też w Apple App Store). Uruchomiono również stronę pod adresem naszaklasa.app, lecz nie ma na niej opcji logowania.

Na co pozwala Nasza Klasa w 2025 roku?

Aplikacja umożliwia stworzenie własnego profilu oraz wyszukiwanie znajomych według szkoły, klasy lub imienia. Możliwe jest też dołączenie do profilu klasy, szkoły i rocznika oraz tworzenie grup. Użytkownicy mogą również udostępniać zdjęcia i filmy.

Ponadto za 19,99 złotych miesięcznie lub 99,99 złotych rocznie oferowana jest subskrypcja NK Premium, która zapewnia m.in. brak reklam, a także możliwość dodawania filmów dłuższych niż 60 sekund oraz wysyłania załączników audio i zdjęć na czacie.

Aplikacja Nasza Klasa (źródło: Sklep Google Play)

Co ciekawe, twórcy aplikacji wprost informują, że została ona stworzona z myślą o pokoleniu 35+, czyli osobach, które korzystały z Naszej Klasy i nk.pl w przeszłości, i mają z nią wiele pozytywnych wspomnień.

Taka nostalgia może zachęcić do pobrania programu i korzystania z niego. Aktualnie jednak świeci ona pustkami, ponieważ licznik pobrań w sklepie Google Play wskazuje zaledwie 100+. Czas pokaże, czy uda jej się odzyskać choć ułamek niegdysiejszych użytkowników.