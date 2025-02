Ile będzie kosztował Xiaomi Watch S4 w Europie?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na nowe opaski i zegarki oferowane przez Xiaomi. Wiemy już, jakiej metki z ceną spodziewać się na modelu Watch S4 w naszym rejonie. Będzie drożej niż rok temu?

Co zaoferuje Xiaomi Watch S4?

Jako że premiera zegarka w Chinach odbyła się parę miesięcy temu, warto przypomnieć ważniejsze elementy specyfikacji. Podstawą smartwatcha jest 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli i maksymalnej jasności 2200 nitów. W kwestii łączności bezprzewodowej w środku zastosowano moduły NFC i Bluetooth 5.3. Wbudowany głośnik oraz słuchawki umożliwiają natomiast prowadzenie rozmów poprzez zegarek.

Litowo-polimerowy akumulator o pojemności 486 mAh powinien wystarczyć na maksymalnie 15 dni działania na jednym ładowaniu. Nie zabraknie też rozwiązań kojarzonych ze smartwatchami, takich jak tryby sportowe, wykrywanie upadków, monitorowanie snu czy pomoc w prowadzeniu treningów oddechowych.

Dzięki obecności modułu GPS zegarek nie będzie potrzebował smartfona niedaleko do śledzenia tras w trakcie treningu. Konstrukcja zegarka wytrzymać ma zanurzenie w wodzie na poziomie 5 ATM. Xiaomi Watch S4 powinien współpracować z urządzeniami na Androidzie w wersji 8.0 i nowszej oraz iOS w wersji 12.0 i nowszej.

Xiaomi Watch S4 (źródło: Xiaomi | Weibo)

Cena Watch S4 nie powinna wyrwać Was z kapci

Poprzednia generacja smartzegarka Xiaomi, model Watch S3, startował w Polsce z ceną 649 złotych. Jeżeli uważaliście, że była to uczciwa cena jak na to, co oferuje urządzenie, to koszt Watch S4 z wyższym standardem Bluetooth i jaśniejszym ekranem powinien być dla Was do przełknięcia.

Według serwisu Xpertpick, powołującego się na źródło w branży, nowy zegarek Xiaomi w wersji z modułem Bluetooth (nie wiadomo, czy do Polski trafi wersja z eSIM) zostanie wyceniony na 159 euro. W przeliczeniu na złotówki przy obecnym kursie wychodzi około 665 złotych.

Jeżeli smartwatch zadebiutuje w Polsce, przewiduję dwa scenariusze. Pierwszy – producent zaoferuje korzystną dla nas wycenę i Watch S4 będzie kosztował tyle samo, co poprzednik, czyli 649 złotych. Drugi – cena zostanie niestety zaokrąglona w górę i nowe akcesorium pojawi się w Polsce z ceną 699 złotych.

O decyzji Xiaomi przekonamy się zapewne już niedługo.