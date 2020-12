Najpopularniejsze gry na Steam w 2020 roku? Sprawdź, które były na topie

Koniec roku to idealny czas na wszelkiej maści podsumowania. Z okazji tej korzysta również Valve, które właściwie przyzwyczaiło już swoich fanów, że pod koniec grudnia publikuję listy, z których możemy dowiedzieć się, jaki tytuł sprzedawał się najlepiej, czy też nad jaką produkcją gracze spędzili najwięcej czasu. Co królowało na Steamie w 2020 roku? Sprawdźmy.

Na początku ustalmy podstawy – Valve stworzyło sześć różnych kategorii, a te jeszcze zostały podzielone na mniejsze podkategorie, czyli Platynę, Złoto, Srebro i Brąz. Wybierając interesującą nas listę dowiemy się, co najbardziej kręciło graczy w mijającym już roku, ale… to wszystko. Jeśli mieliście ochotę poznać trochę szczegółowych danych czy chociażby jakieś konkretne liczby, to mam dla was kiepską wiadomość. Nic z tego. Twórcy Steama zachowują je dla siebie.

Najpopularniejsze na Steam – bestsellery i nowości

Zacznijmy od ulubionej kategorii wszystkich domorosłych księgowych, czyli od Bestsellerów. Na liście tej znajdziemy 100 największych gier według przychodu brutto. Czyli możemy dowiedzieć się, że w roku właśnie dobiegającym końca, najlepiej zarobili twórcy Fall Guys: Ultimate Knockout, Among Us oraz Dota 2. Klasyków na liście nie brakuje. Wśród wyróżnionych tytułów jest bowiem Counter-Strike: Global Offensive, Wiedźmin 3 czy też Grand Theft Auto V.

Mało zaskakująco prezentuje się sytuacja wśród Nowości. Wśród tegorocznych największych premier (według przychodu brutto oczywiście!) znalazły się między innymi Baldur’s Gate, Avengers od Marvela, microsoftowy Fligh Simulator czy Half Life: Alyx. Nie zabrakło też futbolowych klasyków, czyli FIFA 21 i Football Manager 2021. Ogólnie, lista raczej nie powinna zaskoczyć nikogo, kto ostatnich 365 dni nie spędził z dala od komputera i internetu.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk – top na Steamie

Wśród wszystkich tytułów znajdujących się na poszczególnych listach, delikatnie (!) zaskoczyć może co niektórych obecność Cyberpunka w czterech kategoriach – wśród bestsellerów, najpopularniejszych premier tego roku, gier z obsługą kontrolerów ale także gier, w które grało najwięcej graczy jednocześnie. Całkiem niezły wynik jak na produkcję, która miała premierę 10 grudnia!

Pełne listy wyróżniających się tytułów znajdziecie tutaj:

Zaskoczeni wynikami?