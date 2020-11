Steam już ze wsparciem dla kontrolera DualSense, ale tylko częściowym

Premierom nowych konsol od zawsze towarzyszą również nowe kontrolery. A te często wykorzystujemy nie tylko podczas gry na konsoli, ale i również na PC, o czym dobrze wie Steam, który przygotowuje właśnie pełne wsparcie dla pada DualSense od konsoli PlayStation 5.

Steam ze wsparciem dla kontrolera DualSense

Valve poinformowało, że w ostatniej dużej aktualizacji aplikacji Steam, dodało wsparcie dla kontrolera z PlayStation 5. Tak więc od tej pory posiadacze pada DualSense, mogą podpiąć swoje urządzenie pod PC i grać przy jego pomocy w gry na Steamie.

Co ważne, na razie jest to tylko częściowe wsparcie, przez co nie skorzystamy na PC z wielu nowatorskich funkcji najnowszego pada Sony. Mowa tu o trackpadzie, adaptacyjnych triggerach, żyroskopie i haptycznych wibracjach.

Z jednej strony szkoda, bo wszystkie z tych powyższych funkcji są według pierwszych właścicieli PlayStation 5 wyjątkowo przydatne. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać o tym, że aby te wszystkie funkcje działały podczas rozgrywki, nie wystarczy jedynie wsparcie Steama. Również twórcy gier muszą zapewnić odpowiednie przygotowanie swoich produkcji. Tak więc i tak minie jeszcze sporo czasu, zanim skorzystamy w pełni z funkcji DualSense na swoich komputerach.

Jeśli chodzi zaś o konkurencję, kontroler z Xbox Series S|X jest już w pełni kompatybilny z platformą Steam, co jakoś szczególnie mnie nie dziwi. Pomimo tego, że najnowszy kontroler Xboksa, uważam za jeden z najlepszych „podstawowych” modeli pada, to trzeba oddać PlayStation, że ich DualSense ma znacznie więcej technologicznych nowości, co utrudnia przygotowanie pełnego wsparcia urządzenia dla PC.

