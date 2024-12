Oto najpopularniejsze aplikacje na iOS w 2024 roku. Sprawdź, z ilu z nich korzystasz

Przez zdecydowanie większą część roku korzystam ze smartfonów z Androidem, ale na czas testów iPhone’ów siłą rzeczy bliski staje mi się iOS. Nie instaluję na nim nie wiadomo jak wiele aplikacji poza tymi, z których rzeczywiście na co dzień korzystam i są raczej multiplatformowe. Z tym większym zainteresowaniem podchodzę do zestawień najchętniej pobieranych przez Polaków aplikacji i gier na iOS w 2024 roku.

Najlepsze wcale nie są najpopularniejsze

Kilka dni temu Apple ogłosiło zwycięzców konkursu App Store Awards 2024, w którym nagrodziło 17 aplikacji i gier, które rozwijają kreatywność użytkowników oraz pomagają im osiągać nowe, ważne cele i celebrować codzienne chwile z rodziną i przyjaciółmi.

Jak się jednak zaraz przekonacie, najlepsze aplikacje i gry nie pokrywają się z tymi, które ludzie – w tym przypadku Polacy – rzeczywiście pobierają. Wystarczy wspomnieć, że Aplikacją roku na iPhone’a zostało Kino – Pro Video Camera, Grą roku na iPhone’a – AFK Journey, a Grą roku na Apple Arcade – Balatro+. Wszystkich trzech tytułów nie znajdziemy na poniższych listach.

Wyjątek stanowi gra Squad Busters, która jest trzecią najpopularniejszą bezpłatną grą na iOS, podczas gdy zdobyła tytuł Gry roku, tyle że na iPada.

Najchętniej pobierane aplikacje i gry w Polsce

Najpopularniejsze bezpłatne aplikacje 2024:

Temu

Google

WhatsApp

Google Chrome

Threads

ChatGPT

Mapy Google

TikTok

YouTube

Facebook

Instagram

Gmail

Messenger

mObywatel

inPost

Spotify

Max

żappka

CapCut

Vinted

Większość wymienionych aplikacji to te, z których korzystam na co dzień – przeglądarka (choć coraz śmielej zerkam w stronę Opery), komunikatory, serwisy społecznościowe czy mapy (tu też powoli uśmiecha się do mnie Waze) – wiadomo.

Nie ukrywam, ani trochę nie dziwi mnie wysoka pozycja mObywatela, apki InPost czy żappka. Zaskakuje natomiast pierwsza pozycja Temu – nie spodziewałam się, że ta platforma ma w Polsce aż tylu klientów. I że nie ma na liście Allegro…? I Netfliksa…? Widocznie zmiany w cenniku spowodowały przepływ klientów do Max.

Najpopularniejsze płatne aplikacje 2024:

Blitzer.de PRO (2,99 zł)

Złap termin (14,99 zł)

Mapa Turystyczna (49,99 zł)

Threema Bezpieczny komunikator (29,99 zł)

Lekturowo (9,99 zł)

Forest: Focus for Productivity (19,99 zł)

AnkiMobile Flashcards (129,99 zł)

TeamSpeak 3 (4,99 zł)

Procreate Pocket (29,99 zł)

Monash FODMAP Diet (39,99 zł)

FILCA – SLR Film Camera (14,99 zł)

Ski Tracks (9,99 zł)

AutoSleep Track Sleep on Watch (29,99 zł)

PeakFinder (29,99 zł)

DPF Monitor for VAG (29,99 zł)

Leki u Dzieci (9,99 zł)

Wrocławskie Krasnale (14,99 zł)

BusLive (9,99 zł)

Jakdojade Premium (43,99 zł)

BARFny Kalkulator Kot (4,99 zł)

W przypadku płatnych aplikacji właściwie mogłabym się powstrzymać od komentarza, bo to temat mi całkowicie obcy. Natomiast to, co mnie osobiście cieszy, to świadomość, że – jeśli rzeczywiście potrzebujemy korzystać z jakiegoś programu na bieżąco – nie jest nam straszne wydanie na niego nawet kilkudziesięciu złotych. Doceniam dobrą robotę i, jeśli czegoś używam często, zapłacę twórcom – nawet, jeśli istnieją darmowe (ale gorsze) alternatywy.

Najpopularniejsze bezpłatne gry 2024:

Brawl Stars

Block Blast!

Squad Busters

Roblox

Subway Surfers

Words of Wonders: Krzyżówki

Whiteout Survival

QSWatermelon: Monkey Land

MONOPOLY GO!

My Perfect Hotel

Township

Among Us!

GTA: San Andreas – NETFLIX

Magic Tiles 3: Piano Game

Paper.io 2

UNO!

Ludo Club Fun Dice Board Game

Pizza Ready!

Offline Games – No WiFi Games

Fishdom

Najpopularniejsze płatne gry 2024:

Minecraft: Play with Friends (39,99 zł)

Pou (9,99 zł)

Plague Inc. (4,99 zł)

Papa’s Freezeria To Go! (4,99 zł)

Tutaj tylko ty (0,99 zł)

Earn to Die 2 (1,99 zł)

Geometry Dash (14,99 zł)

Red’s First Flight (4,99 zł)

My Child Lebensborn (9,99 zł)

Papa’s Sushiria To Go! (9,99 zł)

Papa’s Burgeria To Go! (4,99 zł)

Papa’s Paleteria To Go! (9,99 zł)

Age of History II (29,99 zł)

Papa’s Pizzeria To Go! (4,99 zł)

Neighbours back From Hell (22,99 zł)

Grand Theft Auto: San Andreas (39,99 zł)

True Skate (9,99 zł)

Stardew Valley (29,99 zł)

Purple Place – Classic Game (4,99 zł)

Papa’s Pancakeria To Go! (9,99 zł)

Topowe gry w Apple Arcade 2024:

Tomb of the Mask+

Hello Kitty Island Adventure

Snake.io+

Turmoil+

NBA 2K24 Arcade Edition

Angry Birds Reloaded

Bloons TD 6+

Football Manager 2024 Touch

Sonic Dream Team

Fruit Ninja Classic+

Hill Climb Racing+

Mini Motorways

Getting Over It+

Stardew Valley+

Rayman Mini

Sneaky Sasquatch

Outlanders 2

Solitaire by MobilityWare+

Disney Dreamlight Valley

Cut the Rope 3

Na temat najchętniej pobieranych gier na iOS w 2024 nie będę się wypowiadać, bo sama na smartfonie praktycznie nie gram (poza testami) i jest to dla mnie całkowicie obcy teren. Daj natomiast znać czy w któreś z tych tytułów zdarza Ci się grać. A może jakiejś gry, w którą zagrywasz się w każdej wolnej chwili, brakuje?

To też ten moment, byś napisał, z jakich aplikacji najczęściej korzystasz na iOS – darmowych i płatnych. Może masz swoje TOP 20 (albo TOP 10), które zdecydowanie różni się od tych, które opublikowało Apple?