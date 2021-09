Sapphire Radeon RX 6600 dostrzeżony jeszcze przed oficjalną premierą. Poznaliśmy jego specyfikację i cenę

W eterze pojawia się coraz więcej informacji na temat najtańszego układu z rodziny kart graficznych Big Navi (RDNA 2), czyli modelu Radeon RX 6600. Dzisiaj otrzymaliśmy kolejną dawkę danych – do sieci trafiły bowiem zdjęcia i prawdopodobna cena niereferencyjnego układu Sapphire PULSE.

Specyfikacja AMD Radeon RX 6600

Zdjęcia z jednego ze sklepów internetowych potwierdzają fakt, że AMD Radeon RX 6600 zaoferuje 8 GB pamięci wideo GDDR6 na 128-bitowej szynie. Poprzednie informacje mówią dodatkowo, że karta będzie bazowała na rdzeniu Navi 23 z 1792 procesorami strumieniowymi i 28 jednostkami obliczeniowymi. Radeon RX 6600 ma także otrzymać 32 MB pamięci infinity cache, a ponadto zapewni zgodność z magistralą PCI-Express 4.0.

Układ graficzny będzie wytwarzany w 7-nm procesie litograficznym przez TSMC. Dodatkowo warto wspomnieć, że karta AMD Radeon RX 6600 będzie mieć na pokładzie rdzenie odpowiedzialne za ray tracing.

Sapphire Radeon RX 6600 PULSE już gotowy do sprzedaży

Udostępnione przedwcześnie grafiki ukazują, że niereferencyjny model Radeona RX 6600 będzie miał na pokładzie system chłodzenia z dwoma wentylatorami. Ponadto widzimy, że jest to 2-slotowa konstrukcja z autorsko wytworzoną i zaprojektowaną płytką drukowaną (PCB). Karta ma na pokładzie cztery złącza, w tym jedno wejście HDMI oraz trzy porty DisplayPort, a dodatkowo ma być zasilana przez 8-pinową wtyczkę.

Na ten moment nie ma informacji na temat oficjalnej ceny katalogowej, jednak w jednym z portugalskich sklepów pojawił się model Sapphire Radeon RX 6600 PULSE, który został wyceniony na 589,90 euro (równowartość ~2735 złotych). Niestety obecnie nie jesteśmy w stanie zweryfikować tej informacji, lecz patrząc na cenę Radeona RX 6600 XT, który w polskich sklepach (jeśli jest dostępny) kosztuje około 3500 złotych, możemy stwierdzić, że jest to prawdopodobna cena.

Co więcej, warto przypomnieć, że kilka dni temu do sieci trafił dokument weryfikujący datę premiery karty graficznej AMD Radeon RX 6600. Były w nim wymienione dwie daty – 29 września, czyli dzień, w którym karty mają być rozsyłane do pierwszych testerów, natomiast dwa tygodnie później (13 października) zaplanowana jest oficjalna premiera tych układów.