Zaśpiewaj kolędy z muzykalnymi glutami Google

Jeśli jesteśmy muzykalni i nie wyobrażamy sobie Świąt bez śpiewania kolęd, a jednocześnie lubimy zabawne nowinki technologiczne, to na pewno spodoba się nam możliwość towarzyszenia stworkom Google w wykonywaniu świątecznych numerów na pięć głosów.

Świąteczne wydanie Google Blob Opera

Jeśli oglądaliśmy tegoroczną konferencję Google I/O 2021, to zapewne pamiętamy występ czterech „plastusiów” z Blob Opera, których głosy generowane były dzięki technologii uczenia maszynowego. Strona eksperymentów Google umożliwiała sterowanie stworkami i dostosowywanie wysokości i barwy ich głosów, dzięki czemu można było tworzyć złożone utwory, a nawet je nagrywać.

Google wpasowało się w świąteczne klimaty, dokonując aktualizacji Blob Opera. Teraz Śpiewające „gluty” mogą nałożyć czerwone czapki z pomponem i wykonać jedną z kolęd. By tak się stało, wystarczy posłużyć się ikoną choinki w prawym dolnym rogu ekranu.

Lista kolęd do zaśpiewania jest dość krótka, ale wystarczy, by na chwilę oderwać się od jedzenia pierogów i obfitego popijania barszczem. Może to niewiele, ale miłośnicy ciekawostek Google’a będą zachwyceni, mogąc wcielić się w rolę prowadzącego niewielkiego chóru.

Oczywiście, jeśli nie jesteśmy w nastroju do kolędowania, zawsze możemy posłużyć się Google Blob Opera do generowania własnych utworów. Nie ma to jak zwolnić nieco tempo i zrelaksować się przy chórze plastusiowych tenorów :)

Eksperyment Google Blob Opera można odpalić, przechodząc na tę stronę. Miłego komponowania operowych arii!