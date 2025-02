Cashback Blikiem wkrótce w banku PKO BP?

Blik to rozbudowany standard pełen przydatnych i ciekawych funkcji związanych z bankowością. Do tej pory jedna z nich – cashback z pomocą kodu – była dostępna dla pięciu podmiotów bankowych. Wkrótce do gry dołączy szósty – PKO BP.

Czym jest cashback?

Większości z nas cashback kojarzy się z częściowym zwrotem poniesionych kosztów przy zakupach dokonywanych za pomocą karty płatniczej. Z pewnością te osoby zaskoczy fakt, że poprawna nazwa tej usługi to moneyback. Tymczasem istotą cashbacku jest możliwość wypłaty gotówki dokonywana podczas płatności za zakupy.

W 2021 roku cashback przy okazji płacenia za zakupy kodem Blik był oferowany w pięciu bankch: Alior, Millennium, Pekao, Santander i Velo Bank. Lista nie rozwinęła się od tego czasu. Niewykluczone jednak, że w tym roku PKO BP stanie się szóstym dostawcą usługi.

PKO BP z cashbackiem Blikiem

Poszlaką prowadzącą do nowej opcji wypłaty gotówki z PKO BP jest regulamin, którego wdrożenie przewidziano na 6 maja 2025 roku, a konkretniej – opis katalogu transakcji Blik inicjowanych z wykorzystaniem kodów. Na dzień dzisiejszy możliwa jest: tradycyjna płatność, wypłata w oznaczonych bankomatach i wpłata we wpłatomatach – również zaznaczonych. Dokument dodaje do tego zapis, sugerujący możliwość wypłaty gotówki w punktach oferujących taką usługę, oznaczonych znakiem akceptacji Blik.

Na ten moment PKO BP nie potwierdziło swoich planów. Biuro prasowe, zapytane przez serwis Cashless.pl odpowiedziało jedynie, że nowy regulamin to okazja do przygotowania banku na nowe produkty i usługi, które instytucja może wdrożyć w przyszłości. Ujmując to najprościej jak się da – bank przygotował się na ewentualność wprowadzenia nowej usługi, jednak nie wiadomo kiedy będzie gotowa.

Operator Blika – PSP – przyznaje, że w 2024 roku liczba transakcji cashback wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 16 procent, a najczęściej do wypłaty gotówki zachodzi w sklepach Żabka. Oprócz Fiserv, który zarządza terminalami wspomnianego sklepu, cashback oferuje także ITCARD, Polskie ePłatności czy Planet Pay. To, czy usługa zostanie udostępniona klientom, zależy jednak od akceptanta.