Twoje narzekanie w internecie może być teraz podwójnie chronione

Disqus to platforma, która wyposaża mnóstwo stron internetowych w system komentarzy. Dzięki niej można z poziomu jednego konta pozostawiać swoje opinie na dziesiątkach portali, a potem być informowanym, czy ktoś na nie odpowiedział.

Praktyczne, sprytne, popularne

Disqus często jest pierwszym wyborem dla przedsiębiorstw, które zarabiają na publikowaniu aktualnych treści pisanych w internecie. Jako platforma oferująca proste zasady i nowoczesny system komentarzy, wiele blogów i portali korzysta z tego dodatku, by aktywizować czytelników. Świetnie dogaduje się z WordPressem, na którym stoi pół tradycyjnego internetu tekstowego – obecnie opcję pozostawienia komentarza przy pomocy Disqusa oferuje 3,5 miliona stron internetowych.

Platforma ta oferuje wiele opcji dla zarządzających komentarzami – od opcji moderatorskich, po przeglądanie statystyk i tworzenie na ich podstawie raportów. Aż dziwne, że przez tyle lat istnienia tego systemu, Disqus nie oferował użytkownikom możliwości lepszego zabezpieczenia swoich kont. W końcu to ogłoszono.

Podwójna weryfikacja w Disqus

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) pozwala użytkownikom dodać kolejną warstwę zabezpieczeń do swoich kont, wprowadzając drugi krok do procesu logowania. Działa to tak samo, jak w wielu innych miejscach, gdzie korzystamy z podwójnej weryfikacji od długich lat.

Platforma stawia przed użytkownikiem 3 opcje, jeśli chodzi o dodatkowe zabezpieczenie podczas logowania. Można:

skorzystać z adresu e-mail powiązanego z kontem Disqus w celu otrzymania jednorazowego kodu weryfikacyjnego, który następnie trzeba wprowadzić podczas próby logowania;

odpalić aplikację uwierzytelniającą, w której przechowamy powiązany z kontem kod QR – później z tej apki będziemy pobierać jednorazowe kody logowania;

wygenerować zestaw stałych kluczy odzyskiwania, którymi będziemy posługiwać się przy logowaniu.

2FA w Disqus (screen: Karol Kunat | Tableptowo.pl)

Do ustawień weryfikacji dwuskładnikowej przejdziemy logując się na swoje konto, a później odwiedzając zakładkę Ustawień (Settings) oraz Konta (Account). Znajdziemy tam panel wyboru 2FA w sekcji Two-Factor Authentication.

Biorąc pod uwagę, że obecnie właściwie każde konto zakładane w internecie niesie ze sobą ryzyko przejęcia przez osoby nieuprawnione, nie można sobie pozwolić, by wersyfikacja dwuskładnikowa leżała i się marnowała. Jeśli dana platforma wprowadza taką opcję logowania, zawsze warto ją włączyć.