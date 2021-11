Taki będzie nowy zegarek Moto Watch 100

O tym, że Motorola pracuje na kolejnym, inteligentnym zegarkiem, słyszymy od kilku tygodni. Póki co brakowało jednak jakichkolwiek konkretów, ale dzisiaj właśnie się to zmieniło. Najnowszy przeciek nie tylko zdradza część specyfikacji Moto Watch 100, ale pokazuje go w pełnej krasie na grafikach.

Moto Watch 100 – specyfikacja

Serwis 91mobiles po raz kolejny dzieli się ekskluzywnymi materiałami dotyczącymi przedpremierowych urządzeń. Tym razem mowa o nowym, inteligentnym zegarku Moto Watch 100, który zapowiada się na ciekawe urządzenie.

Smartwatch otrzyma klasyczny, okrągły, 1,3-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 360×360 pikseli. Wymiary koperty to 42×46 mm, a jego grubość – 11,9 mm. Nie będzie to też przesadnie ciężkie urządzenie – jego waga wyniesie 29 gramów.

Obudowa wykonana zostanie z metalu i wykończona na matowo. Na boku znajdziemy dwa fizyczne przyciski – całość wygląda dość klasycznie i minimalistycznie. Na próżno też szukać obracanej koronki czy obracanego pierścienia. Znajdziemy za to standardowe, 20-milimetrowe paski, które będzie można łatwo wymienić.

Specyfikacja obejmie Bluetooth 5.0, a także moduł GPS, a bateria będzie miała pojemność 355 mAh. W kwestii czujników jest nieźle. Na pokładzie znajdziemy sensor tętna i SpO2, a więc dzisiaj już podstawowe wyposażenie tego typu urządzeń. Nie zabraknie też czujnika natężenia światła, aby w wygodny sposób regulować jasność ekranu.

Moto Watch 100 będzie też oferował śledzenie snu, liczenie kroków, a także tryby sportowe i fitness. Niestety, na obecną chwilę nie są znane szczegóły na ten temat. Niewykluczone, że nadchodzący zegarek będzie oferował certyfikat odporności IP, chroniący przed wodą i pyłem, a co za tym idzie, pozwoli na wykorzystanie go na basenie.

Nie jest jasne, jakie oprogramowanie będzie zarządzało Moto Watch 100. Być może będzie to system Wear OS, ale możliwe, że Motorola pokusi się o coś nieco mniej skomplikowanego. Zresztą, urządzenie to ma być raczej budżetową propozycją, sprawiającą wrażenie premium.

Ze wstępnych informacji wynika, że urządzenie trafiło już do masowej produkcji, a co za tym idzie, jego debiut jest bardzo blisko. Na półkach sklepowych Moto Watch 100 powinien się pojawić jeszcze w tym roku.

Wygląda więc na to, że jeśli doniesienia się potwierdzą, Moto Watch 100 może okazać się ciekawym, potencjalnym prezentem gwiazdkowym, który nie zrujnuje naszego budżetu.