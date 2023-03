Co to ma być? Głośnik Nothing wygląda, jakby został sklejony z losowych części

Firma Nothing zdołała wypracować już sobie pewien rozpoznawalny styl, jeśli chodzi o projekty własnych urządzeń. Można zaryzykować stwierdzenie, że to pierwszy producent elektroniki mobilnej od długiego czasu, który przykłada aż tak dużą wagę do designu. Kolejny sprzęt z jego logo będzie naprawdę dziwny.

Nothing – producent z wizją

Firmy zajmujące się produkcją urządzeń mobilnych raczej nie grzeszą oryginalnością swoich projektów. Tylko nieliczni są wierni jednemu stylowi przez długie lata. Za przykład może posłużyć Apple, a z obozu Androida – Sony. Inni jednak albo bezmyślnie kopiują obowiązujące trendy, albo co prawda testują nowe pomysły, ale porzucają je po jednej-dwóch generacjach sprzętów.

Nothing postanowiło wypracować swój własny design. Taki, który będzie zawsze kojarzył się z marką. I można powiedzieć, że to naprawdę zaczyna działać. Nothing Phone (1) z ukazującą wnętrze obudową na pleckach i specjalnym oświetleniem Glymph przyciąga wzrok. Słuchawki Nothing Ear, za sprawą specyficznego połączenia przezroczystego plastiku i oszczędnej formy, potrafią świetnie się dopełniać ze smartfonem. Na co przyjdzie czas teraz?

Nothing Phone (1)

Głośnik, który wygląda jak zrobiony z LEGO

Jeden z branżowych informatorów, Kuba Wojciechowski, natrafił na grafikę ukazującą kolejny produkt firmy Nothing. Opublikował ją na stronie 91mobiles. Jest to z pewnością najdziwniejszy projekt, z jakim mieliśmy ostatnimi czasy do czynienia.

Na podstawie jednego renderu trudno określić skalę sprzętu, ale można się domyślać, że będzie na tyle duży, by znajdujące się po bokach obudowy przyciski były wystarczającej wielkości, by można się było nimi swobodnie posługiwać. Całość wygląda jak stylowy głośnik Bluetooth.

Na dole znajdujemy coś, co wygląda jak dwa głośniki dla średnich tonów. Wyżej mamy prawdopodobnie dwa mniejsze tweetery i jeszcze jeden okrąg, ozdobiony logo Nothing. A może to specyficzny wyświetlacz?

Wśród przycisków nie zabrakło kontrastującego z innymi, czerwonego, być może z funkcją włączania i/lub parowania z innymi urządzeniami. Na samej górze mamy coś, co przypomina półprzezroczstą, być może wysuwaną z obudowy… rączkę.

To pierwszy sygnał, wskazujący na to, że Nothing pracuje nad czymś poza smartfonem Nothing Phone (2) oraz słuchawkami Nothing Ear (2). Całkiem możliwe, że głośnik dołączy do premiery któregoś z tych urządzeń – latem bądź w późniejszym terminie 2023 roku.