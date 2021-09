Nowe dowody osobiste od listopada w Polsce. Co się zmieni?

Nadchodzą nowe dowody osobiste z dodatkową warstwą biometryczną. Za ponad miesiąc będzie można składać o nie wnioski. Urzędy mają być na to przygotowane.

Odciski palców w dowodzie osobistym

Sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Janusz Cieszyński, oraz sekretarz stanu w MSWiA, Paweł Szefernaker, poinformowali, że rozwiązania techniczne umożliwiające wydawanie nowych dowodów osobistych zostaną wdrożone w niedzielę 7 listopada. Dzięki temu, od poniedziałku 8 listopada będzie już można składać wnioski o te dokumenty.

Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia, ponieważ one będą składać odciski palców. Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców. Minister Paweł Szefernaker

To procedury podobne do tych, z których korzysta się przy wydawaniu paszportów. Jeśli ostatnimi czasy wyrabialiśmy ten dokument, to możemy być z nimi zaznajomieni.

Dowody osobiste z dodatkową warstwą biometryczną opóźnione

Dokumenty tożsamości z zaszytą warstwą danych biometrycznych miały być dostępne dla obywateli Polski już wcześniej. Okazało się jednak, że urządzenia, które miały pobierać odciski palców od składających wnioski, miały luki w zabezpieczeniach. Gdyby nie ten zbieg okoliczności, nowe dowody można by było otrzymywać już w sierpniu.

Minister Janusz Cieszyński zapewnia, że wspomniany problem został rozwiązany

Sprzęt, który będzie wykorzystywany gwarantuje bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego, w którym będą czasowo gromadzone pobrane odciski oraz bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do personalizacji dowodów osobistych.

Odpowiednie urządzenia znajdują się już w siedzibach gmin.

Mam ważny dowód osobisty. Czy muszę go zmieniać na nowy?

Nie. Nie ma żadnej konieczności wymiany dokumentów. Z dotychczasowego dowodu można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

W związku ze specyfiką nowego sposobu składania wniosków o wydanie dowodu osobistego, będzie można to zrobić wyłącznie w urzędzie – zamknięto możliwość złożenia wniosku online. Wyjątkiem są sytuacje, w których – ze względu na np. chorobę, niepełnosprawność – nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Wtedy gmina postara się o wizytę urzędnika z mobilnym czytnikiem linii papilarnych.