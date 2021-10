TicWatch Pro 3 Ultra GPS ma wszystko, czego potrzebujesz

Marka Mobvoi po raz kolejny wprowadza na rynek smartwatch, który ma wszystko, żeby przekonać do siebie klientów. I chociaż prawdopodobnie nie spełni oczekiwań każdego jednego, to z pewnością z radością kupi go wiele osób.

Specyfikacja TicWatch Pro 3 Ultra GPS

TicWatch Pro 3 Ultra GPS, podobnie jak wiele innych smartwatchy tego producenta, ma dwa wyświetlacze. Główny, który umożliwia wykorzystanie wszystkich funkcji urządzenia, to AMOLED o średnicy 1,4 cala i rozdzielczości 454×454 pikseli (326 ppi).

Drugi to natomiast FSTN, zapewniający dostęp do najważniejszych informacji i ograniczający pobór prądu z akumulatora do niezbędnego minimum. Producent podkreśla, że użytkownik może wybrać jeden z aż 18 różnych kolorów podświetlenia ekranu FSTN.

źródło: Mobvoi

Mobvoi deklaruje, że TicWatch Pro 3 Ultra GPS jest bardzo solidny – jego odporność na czynniki zewnętrzne ma potwierdzać spełnienie wymagań militarnej normy MIL-STD-810G. Dodatkowym zabezpieczeniem jest szkło Corning Gorilla Glass na górnej części. Pasek wykonano natomiast z kauczuku fluorowego klasy premium – materiał ten ma być mocny i wytrzymały, a na dodatek delikatny dla skóry na nadgarstku.

Specyfikacja TicWatch Pro 3 Ultra GPS obejmuje również procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100 oraz 1 GB RAM i 8 GB pamięci wbudowanej. Na tę ostatnią użytkownik może ściągnąć m.in. utwory ze Spotify i słuchać ich także bez połączenia ze smartfonem (wymagana subskrypcja Premium).





Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS (źródło: Mobvoi)

W tym miejscu przyszła pora, aby napisać, że Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS pracuje pod kontrolą systemu Wear OS by Google, ale prawdopodobnie nie jest to najnowsze wydanie tego systemu, tj. Wear OS 3.0. Użytkowników powinna jednak ucieszyć wiadomość, że będą oni mogli korzystać z aplikacji dostępnych w Sklepie Google Play (w tym YouTube Music), a także płatności Google Play, bowiem smartwatch dysponuje modułem NFC.

TicWatch Pro 3 Ultra GPS oferuje też mikrofon i głośnik oraz obsługę systemów GNSS – GPS, Beidou, Glonass, Galileo i QZSS. Oczywiście na jego pokładzie nie zabrakło także pulsometru i funkcji pomiaru poziomu tlenu we krwi (SpO2). Do tego jest też ponad 20 profesjonalnych trybów sportowych, monitorowanie snu i poziomu stresu, barometr i kompas.

Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS (źródło: Mobvoi)

TicWatch Pro 3 Ultra GPS ma baterię o pojemności 577 mAh, która według deklaracji producenta zapewni do 72 godzin pracy w trybie smart i do 45 dni w podstawowym. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że obudowa tego smartwatcha spełnia kryteria normy IP68, zatem jest pyło- i wodoszczelna (w określonych warunkach).

Cena TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Cena TicWatch Pro 3 Ultra GPS została ustalona w Europie na 299,99 euro (równowartość ~1375 złotych) lub 289,99 funtów. Model ten jest już dostępny na oficjalnej stronie Mobvoi. Ponadto pojawi się też wersja z modemem 4G LTE, ale trafi ona do sprzedaży dopiero w listopadzie 2021 roku i będzie kosztowała 359,99 euro (~1650 złotych) lub 329,99 funtów.